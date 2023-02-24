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Gündem Lütfü Savaş canlı yayında Türkiye'yi kandırdı
Gündem

Lütfü Savaş canlı yayında Türkiye'yi kandırdı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 2019 yılında kentsel dönüşüme karşı miting düzenlediği anları Twitter hesabından "haksızlıkların üstesinden geleceğiz" notuyla paylaşmıştı. Savaş, katıldığı canlı yayında tüm bu olanları yalanladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-24 12:21:00 -

Türkiye, büyük felaketin yaralarını sarıyor.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremin ardından 11 il yerle bir oldu.

Deprem bölgelerinde 43 bini aşkın kişi hayatını kaybederken, birçok vatandaş da evsiz kaldı.

Deprem kuşağında bulunan Türkiye için bu afet bir gerçek olarak kabul edilirken, yurdun dört bir yanında kentsel dönüşüm projesi başlatıldı.

Bu proje ile eski binalar yıkılıp, yerine depreme dayanabilecek kapasitede olan binaların yapılması hedeflendi.

Muhalefet karşı çıktı

Projede belirli bir yol katedilirken, muhalefet kanadı kentsel dönüşümü engellemek adına çeşitli girişimlerde bulundu.

Son dönemlerde İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in projeyi engellemek adına halkı örgütlediği anlar ortaya çıkarken, bu kez de Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ifşa edildi.

Lütfü Savaş 2019 yerel seçimlerindeki adaylık sürecinde Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı Emek Mahallesi’nde kentsel dönüşüme karşı çıktı.

4 yıl önceki tweti ortaya çıktı

Lütfü Savaş, kentsel dönüşüme karşı miting düzenledi.

Bu anların görüntülerini 4 yıl önce Twitter hesabından “Haksızlıkları ortadan kaldıracağız” notu ile paylaşan Savaş, yeni açıklaması ile olay yarattı.

Habertürk canlı yayınına bağlanan Lütfü Savaş, moderatör Mehmet Akif Ersoy’un sorularını yanıtladı.

Ensonhaber'de yer alan habere göre; Lütfü Savaş, kentsel dönüşüme karşı gerçekleştirdiği mitingi inkar etti.

Projeye karşı gelmediğini iddia eden Lütfü Savaş, “Miting yapmadım.” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Deli İbo

Kentsel dönüşüme karşı çıkan, ister siyasetçi olsun, ister bina sahibi, isterse semt sakini olsun, isterse mahkeme hakimi olsun ve gerekse STK'lar olsun bunların hakkındada afete sebebi olarak, insanların ölümünden sorumlu olmaları hesabi ile gerekli adli işlem yapılmak üzere kanuni ve yasal düzenlemenin acil yapılması gerekmektedir.

Alï

Yalandan olmuş mu var peh chpkk için lutuf
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