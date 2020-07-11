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Lütfiye Akbulut kimdir? Danıştay 10. Dairesi üyesi Lütfiye Akbulut

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Tarihi kararda imzası bulunan Danıştay 10. Dairesi üyesi Lütfiye Akbulut’un kim olduğu ve hangi görevde bulunduğu merak ediliyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-11 10:30:00 - 2020-07-11 10:32:44
Lütfiye Akbulut kimdir? Danıştay 10. Dairesi üyesi Lütfiye Akbulut

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Danıştay üyeliğine İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1. Hukuk Müşaviri Lütfiye Akbulut seçilmişti.

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Gerekçeli kararda  "Vakıf senedindeki cami vasfı dışında kullanımının ve başka bir amaca özgülenmesinin hukuken mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır" denildi. Danıştay'ın bu kararından sonra 86 yıl sonra Ayasofya aslına yanı camiye dönüştürülmüş olundu.

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