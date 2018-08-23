Lütfi Elvan: Tehditlere boyun eğmedik

AK Parti Genel Başkan YardımcısıLütfi Elvan, AK Parti Mersin İl Başkanlığında düzenlenen bayramlaşma programında, konuştu.

Türkiye'nin dünyanın dört bir yanındaki mazlumların, ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu belirten Elvan, en fazla insani yardım yapan ülke konumuna gelindiğini vurguladı.

Elvan, büyüdükçe, güçlendikçe ve mazlumlara kucak açtıkça Türkiye'ye saldırıların arttığına dikkati çekerek, "Bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu, kararlılığı, azmi ve sizlerin vermiş olduğu desteklerle bugüne kadar önümüze konan tüm engelleri Allah'ın izniyle aştık. Bundan sonra da aşacağız." diye konuştu.

"ENGELLERİ AŞACAĞIZ"

Kimsenin en ufak kaygı ve tereddüdünün olmaması gerektiğini, Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu dile getiren Elvan, şöyle konuştu:

"Allah'ın izniyle bundan sonraki süreçte de birlik ve beraberlik ruhu içerisinde bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu engelleri aşacağız. Bizim bu güne kadar aşmadığımız engel kalmadı. Çünkü biz hep birlikte inandık, birbirimize güvendik. O dik, kararlı duruşumuzu hep sürdürdük. Dışarıdan kim ne söylerse söylesin, ne yaparsa yapsın aldırmadık. Dışarıdan gelen tehditlere hiçbir zaman boyun eğmedik. Hep milletimiz için doğru karar neyse onu yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz."