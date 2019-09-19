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Lutenitsa tarifi | Kahvaltılık sos nasıl yapılır?

Köz kokusu ve lezzetiyle diğer soslardan kendini ayıran enfes göçmen lezzeti: Lutenitsa. Sizler için kahvaltılık bir sos derledik. Peki ama lutenitsa nasıl yapılır? Lutenitsa malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...

19 Eylül 2019 Perşembe 15:14
Lutenitsa tarifi | Kahvaltılık sos nasıl yapılır?

Köz kokusu ve lezzetiyle diğer soslardan kendini ayıran enfes göçmen lezzeti: Lutenitsa. Sizler için kahvaltılık bir sos derledik. Peki ama lutenitsa nasıl yapılır? Lutenitsa malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...

Buram buram kokusu ve içeriği ile gönüllerde taht kuracak bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Son zamanlarda yavaş yavaş tarifi dilden dile yayılsa da, farklı yapımları da mevcut. 

Biz sizler için bu tarifi derledik. Dilerseniz farklı bir alternatif olan domates ve biberli kahvaltılık sosa da aşaüıdaki haberden ulaşabilirsiniz.

Kahvaltılık sirkeli domates turşusu nasıl yapılır?

Malzemeler

  • 1kilogram domates
  • 4 patlıcan
  • 10 kapya biber
  • 2 tatlı kaşığı tuz
  • 2 tatlı kaşığı şeker
  • yarım çay bardağı zeytinyağı
  • 5 diş sarımsak

Bütün malzemeleri temizleyin. Domatesler uzun süreceği için ilk olarak onları közleyin.

Yeteri kadar közlendikten sonra, domatesin kabuklarını soyarak blenderdan geçirin ve içerisine sarımsak ilave edin. Ardından bir tencerenin içerisine koyarak, kaynatın. Suyunu bir miktar çektirmeniz gerekecektir. 

Not: Dilerseniz sarımsakları da közleyebilirsiniz. Tarifin orijinalinde olmamasına rağmen, bazı yörelerde sarımsaklarda közlenir.

Bir yandan 4 adet patlıcan ve 10 adet kapya biberi közleyin. Daha sonra biberlerin ortasını açıp kalan çekirdekleri temizleyin ve ardından biber ve patlıcanları robotta ayrı ayrı çekin. 

Bu karışımı tenceredeki domateslerin içerisine ilave edin.

En son içerisine şeker, tuz ve zeytinyağını ilave edip, ocaktan alın.

Kavanozlara doldurup bütün yıl saklayabilirsiniz.

Kışa hazırlık önerileri!

Şimdiden aifyet olsun...

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 15:14
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