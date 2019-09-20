0553 313 94 23

Lutenitsa tarifi | Balkan lezzeti Lutenitsa nasıl yapılır?

Balkanlar'da, özellikle Bulgaristan'da sonbahara girerken hazırlanan bu tarif kahvaltılarınızın vazgeçilmez seçeneği olabilir. Domates, biber ve patlıcanın müthiş uyumu olan lutenitsa aslında bizim damak tadımıza da gayet uygun. Peki, nefis Balkan lezzeti Lutenitsa nasıl yapılır? İşte Lutenitsa tarifi...

20 Eylül 2019 Cuma 19:08
Lutenitsa tarifi | Balkan lezzeti Lutenitsa nasıl yapılır?

Balkanlar'da, özellikle Bulgaristan'da sonbahara girerken hazırlanan bu tarif kahvaltılarınızın vazgeçilmez seçeneği olabilir. Domates, biber ve patlıcanın müthiş uyumu olan lutenitsa aslında bizim damak tadımıza da gayet uygun. Peki, nefis Balkan lezzeti Lutenitsa nasıl yapılır? İşte Lutenitsa tarifi...

Lutenitsa nedir?

Ljutenica, lyutenitsa veya lutenica kelimelerinde kullanılan Bulgar, Makedon ve Sırp mutfağında bir sebze sosu veya hint turşusu olarak geçmektedir. Kahvaltılık kullanıma da gayet uygundur.

Lutenitsa nasıl yapılır? 

Malzemeler

5 adet büyük boy domates

4 adet kapya biber

2 adet orta boy patlıcan

3 diş sarımsak

1/2 çay bardağı zeytinyağı

2 çay kaşığı şeker

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

Püf noktası

Sosunuzu hazırlarken tatlandırmak için içerisine havuç ilave edebilirsiniz. Havuçları ilave etmeden önce hafifçe haşlayıp rondodan geçirin. Sosları hazırladıktan sonra üzerine 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave edip, ağız kısmı hava almayan kapların içinde uzun süre saklayabilirsiniz.

Malzemeleri kavanozlarınızın büyüklüğüne göre arttırarak sosunuzu hazırlayabilirsiniz.

Lutenitsanın yapılışı

Biberleri ve patlıcanları iyice közleyin.

Közledikten sonra kabuklarından rahatça ayrılabilmeleri için bir kabın içine alın ve kapağını sıkıca kapatarak bekletin.

İyice terleyen biber ve patlıcanlarınızın kabuklarını soyun. Çekirdekli kısımlarını çıkarın. Rondodan geçirin.

Yıkanmış domateslerin kabuklarını soymadan dört parçaya bölün ve rondodan püre haline gelene kadar geçirin. Rondonuz yoksa domateslerinizi rendeleyin.

Sarımsaklarınızın kabuklarını soyun ve havanın içerisinde iyice ezilene kadar dövün ya da bıçak yardımıyla çok minik doğrayın.

Büyükçe bir tencerenin içine az miktarda zeytinyağı ve sarımsakları alın. Sarımsakların hafifçe sarartın.

İçerisine domatesleri ilave edin. Biraz piştikten sonra içerisine patlıcan ve biberleri ekleyin.

Ağır ateşte yavaş yavaş pişmeye bırakın. Bu esnada zeytinyağını yavaş yavaş ilave edin.

Kaynamaya başladıktan sonra baharat ve tuzunu ilave edin.

Çok ağır ateşte pişirerek domateslerin suyunu çekmesini sağlayın.

İyice kıvam aldığında ocağın altını kapatın ve şekerini ilave edin.

Kıvamı iyice oturup, soğuduğunda kavanozun içine alın. Afiyet olsun.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 19:08
  1. lutenitsa nedir
  2. lutenitsa tarifi
  3. lutenitsa tarifi nedir
  4. lutenitsa kahvaltılık sos
  5. lutenitsa nasıl yapılır

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Neşet Ertaş'ın kardeşinden acı haber!
    1. Neşet Ertaş'ın kardeşinden acı haber!
    2. ABD yaptırımı açıkladı! İşte dolardan..
    3. Annesini, babasını ve iki kardeşini...
    4. Ahmet Davutoğlu'nun eski danışmanı o..
    5. Lutenitsa tarifi | Balkan lezzeti..
    6. Yargı reformunun ilk paketi Ekimde..
    7. 'Kıbrıs, bizim için bir milli dava'
    8. Başkan Erdoğan araya girdi! Husumetli..
    9. AK Parti'den kabine değişikliği..
    10. Gazinin dövülmesine ilişkin davada 2..
    11. Mahalleli şokta! Bütün borçlar...
    12. Çavuşoğlu Guterres ile görüştü
    13. Trump'tan İran'a askeri operasyon mesajı
    14. Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na..
    15. Reklam Kurulu yasalara aykırı..
    16. Öğretmen atamaları son dakika haberleri
    17. Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ..
    18. Arsenal'de Mesut Özil depremi
    19. Romanya Prensi Radu Türkiye'ye..
    20. Mavi bereliler vatani görevlerini..
    21. Irak Başbakanı imara destek çağrısı..
    22. AK Parti'den dikkat çeken 'anket'..
    23. Rota virüsü neden olur? Rota virüsü..
    24. Dünya Halter Şampiyonası’nda gümüş..
    25. ABD'den flaş yaptırım kararı!
    26. Merak edilen anket sonuçları..
    27. Kocaeli'de fuhuş operasyonu! 2 gözaltı
    28. Mahkemeden Ahmet Davutoğlu kararı
    29. Türk Telekom kime satılıyor?
    30. Sanayi bölgesinde silah atölyesi
    Bunlar nasıl gazi? Sunucuyu başörtülü diye protesto ettiler
    Bunlar nasıl gazi? Sunucuyu başörtülü diye protesto ettiler
    “Deveye diken, insana öpen yaranıyor”muş!..
    “Deveye diken, insana öpen yaranıyor”muş!..
    İstifa eden Ahmet Çelik'e arkadaşlarından tepki yağdı!
    İstifa eden Ahmet Çelik'e arkadaşlarından tepki yağdı!
    Ali Babacan, Muharrem İnce, Ahmet Davutoğlu... Bomba anket sonucu açıklandı!
    Ali Babacan, Muharrem İnce, Ahmet Davutoğlu... Bomba anket sonucu açıklandı!
    EYT'de kritik gelişme! Cumhurbaşkanlığı olumlu karşıladı
    EYT'de kritik gelişme! Cumhurbaşkanlığı olumlu karşıladı

    Günün Karikatürü

    20 Eylul 2019
    "TİKTOK” kullananlara geçmiş olsun!
    "TİKTOK” kullananlara geçmiş olsun!
    AK Parti'de bir istifa daha! Ahmet Davutoğlu ile devam edecekler
    AK Parti'de bir istifa daha! Ahmet Davutoğlu ile devam edecekler