Lutenitsa tarifi | Balkan lezzeti Lutenitsa nasıl yapılır?

Balkanlar'da, özellikle Bulgaristan'da sonbahara girerken hazırlanan bu tarif kahvaltılarınızın vazgeçilmez seçeneği olabilir. Domates, biber ve patlıcanın müthiş uyumu olan lutenitsa aslında bizim damak tadımıza da gayet uygun. Peki, nefis Balkan lezzeti Lutenitsa nasıl yapılır? İşte Lutenitsa tarifi...

Lutenitsa nedir?

Ljutenica, lyutenitsa veya lutenica kelimelerinde kullanılan Bulgar, Makedon ve Sırp mutfağında bir sebze sosu veya hint turşusu olarak geçmektedir. Kahvaltılık kullanıma da gayet uygundur.

Lutenitsa nasıl yapılır?

Malzemeler

5 adet büyük boy domates

4 adet kapya biber

2 adet orta boy patlıcan

3 diş sarımsak

1/2 çay bardağı zeytinyağı

2 çay kaşığı şeker

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

Püf noktası

Sosunuzu hazırlarken tatlandırmak için içerisine havuç ilave edebilirsiniz. Havuçları ilave etmeden önce hafifçe haşlayıp rondodan geçirin. Sosları hazırladıktan sonra üzerine 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave edip, ağız kısmı hava almayan kapların içinde uzun süre saklayabilirsiniz.

Malzemeleri kavanozlarınızın büyüklüğüne göre arttırarak sosunuzu hazırlayabilirsiniz.

Lutenitsanın yapılışı

Biberleri ve patlıcanları iyice közleyin.

Közledikten sonra kabuklarından rahatça ayrılabilmeleri için bir kabın içine alın ve kapağını sıkıca kapatarak bekletin.

İyice terleyen biber ve patlıcanlarınızın kabuklarını soyun. Çekirdekli kısımlarını çıkarın. Rondodan geçirin.

Yıkanmış domateslerin kabuklarını soymadan dört parçaya bölün ve rondodan püre haline gelene kadar geçirin. Rondonuz yoksa domateslerinizi rendeleyin.

Sarımsaklarınızın kabuklarını soyun ve havanın içerisinde iyice ezilene kadar dövün ya da bıçak yardımıyla çok minik doğrayın.

Büyükçe bir tencerenin içine az miktarda zeytinyağı ve sarımsakları alın. Sarımsakların hafifçe sarartın.

İçerisine domatesleri ilave edin. Biraz piştikten sonra içerisine patlıcan ve biberleri ekleyin.

Ağır ateşte yavaş yavaş pişmeye bırakın. Bu esnada zeytinyağını yavaş yavaş ilave edin.

Kaynamaya başladıktan sonra baharat ve tuzunu ilave edin.

Çok ağır ateşte pişirerek domateslerin suyunu çekmesini sağlayın.

İyice kıvam aldığında ocağın altını kapatın ve şekerini ilave edin.

Kıvamı iyice oturup, soğuduğunda kavanozun içine alın. Afiyet olsun.