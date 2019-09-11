Lutenitsa nasıl yapılır? | Bağımlısı olacağınız bir sos tarifi

Balkanlardan gelen, közlenmiş bu lezzeti kahvaltılarınızdan eksik etmeyeceksiniz. Kokusu, dokusu ve tadıyla mest olacağınız bu tarifi sizler için derledik. Lutenitsa nasıl yapılır? Lutenitsa malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...

Klasik kahvaltılardan sıkılanlar için yepyeni bir tarif... Balkanlardan gelen, köz kokusu ve tadıyla damakları şenlendiren enfes bir lezzeti denemeye ne dersiniz?

Malzemeler

1kg. domates

4 patlıcan

10 kapya biber

2 tatlı kaşığı tuz

2 tatlı kaşığı şeker

yarım çay bardağı zeytinyağı

5 diş sarımsak

Yapılışı

Bütün malzemeleri temizleyin. Domatesin kabuklarını soyarak blenderdan geçirin ve içerisine sarımsak ilave edin. Ardından bir tencerenin içerisine koyarak, kaynatın. Suyunu bir miktar çektirmeniz gerekecektir.

Bir yandan 4 adet patlıcan ve 10 adet kapya biberi közleyin. Daha sonra biberlerin ortasını açıp kalan çekirdekleri temizleyin ve ardından biber ve patlıcanları robotta ayrı ayrı çekin.

Bu karışımı tenceredeki domateslerin içerisine ilave edin.

En son içerisine şeker, tuz ve zeyitnyağını ilave edip, ocaktan alın.

Şimdiden afiyet olsun...