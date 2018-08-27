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Lunaparkta korkunç olay! 1 gün sonra can verdi

Bursa'da eğlenmek için gittiği lunaparkta bindiği ahtapot aracında fenalaşan 16 yaşındaki lise öğrencisi Rümeysa Arslanbuğa, tedaviye alındığı hastanede bir gün sonra yaşamını yitirdi.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 15:45
Lunaparkta korkunç olay! 1 gün sonra can verdi

Bursa'da bir lunaparkta fenalaşarak hastaneye kaldırılan lise öğrencisi Rümeysa Arslanbuğa (16) kurtarılamadı. 

Kentte bir çelik döküm fabrikasında çalışan Ahmet Arslanbuğa, Cumartesi günü oğlu ve lise son sınıf öğrencisi kızı Rümeysa ile Kültürpark'taki lunaparkaa gitti. Burada, kardeşi ile ahtapot adlı eğlence aracına binen Rümeysa Arslanbuğa bir süre sonra rahatsızlandı. Baygınlık geçiren Arslanbuğa, durdurulan araçtan indirildi. İlk müdahalesi, bu sırada tesadüfen lunaparkta bulunan bir sağlıkçı tarafından yapılan Rümeysa Arslanbuğa, çağrılan ambulansla Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Şuuru kapalı olan Arslanbuğa, dün saat 11.00 sıralarında doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Ölümü ile yakınlarını ve arkadaşlarını yasa boğan Rümeysa Arslanbuğa'nın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından aynı gün merkez Osmangazi ilçesine bağlı Güneybayır köyünde toprağa verildi.

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 15:45
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