Lunaparklar açık mı? Lunaparklar ne zaman açılacak?

Lunaparklar açık mı? İşleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile birlikte 17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında kademeli normalleşme adımları atılmış ve yeni tedbirler belirlenmişti. Kademeli normalleşme sürecinde yaz aylarının gelmesi ile birlikte lunaparkların durumu araştırılmaya başlandı. Peki lunaparklar açık mı?

Lunaparklar açık mı?

İçişleri Bakanlığı Kademeli Normalleşme Genelgesi'ni yayınladı. İçişleri Bakanlığı, sürecin ayrıntılarını 81 İl valiliğine gönderdiği genelge ile belirledi.



Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Salgının yayılımının kontrol altında tutulması ve yeniden ivmelenen aşılama faaliyetleri ile birlikte kalıcı normalleşmenin sağlanması için salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek önümüzdeki kademeli normalleşme sürecinde de son derece önem taşımaktadır." denildi.

17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde bazı iş yerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verileceği bildirildi. Bunlar arasında, lunaparklar ve tematik parklar da bulunuyor.