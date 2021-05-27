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Yaşam Lunaparklar açık mı? Lunaparklar ne zaman açılacak?
Yaşam

Lunaparklar açık mı? Lunaparklar ne zaman açılacak?

Türkiye'de yeni dönem başlıyor. Hükümet koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla 'Kademeli Normalleşme Dönemi'ni yaşıyor. Koronavirüs salgını dünya üzerinde etkisini devam ettirirken bazı işletmeler hala vatandaşlara kapılarını açamıyor. Lunaparklar ve tematik parklar kademeli normalleşme döneminde açık mı, kapalı mı? Lunaparklar ne zaman açılacak? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-05-27 01:50:00 -
Lunaparklar açık mı? Lunaparklar ne zaman açılacak?

Lunaparklar açık mı? İşleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile birlikte 17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında kademeli normalleşme adımları atılmış ve yeni tedbirler belirlenmişti. Kademeli normalleşme sürecinde yaz aylarının gelmesi ile birlikte lunaparkların durumu araştırılmaya başlandı. Peki lunaparklar açık mı?

Lunaparklar açık mı? 

İçişleri Bakanlığı Kademeli Normalleşme Genelgesi'ni yayınladı. İçişleri Bakanlığı, sürecin ayrıntılarını 81 İl valiliğine gönderdiği genelge ile belirledi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Salgının yayılımının kontrol altında tutulması ve yeniden ivmelenen aşılama faaliyetleri ile birlikte kalıcı normalleşmenin sağlanması için salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek önümüzdeki kademeli normalleşme sürecinde de son derece önem taşımaktadır." denildi.

17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde bazı iş yerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verileceği bildirildi. Bunlar arasında, lunaparklar ve tematik parklar da bulunuyor.

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