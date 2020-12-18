Lüleburgaz'da cuma namazı spor salonlarında da kılındı
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cuma namazları, okulların spor salonlarında da kılındı.
Lüleburgaz Müftülüğünce tedbirler kapsamında camilerdeki yoğunluğu azaltmak amacıyla okulların spor salonlarında namaz kılınması için uygun ortam oluşturuldu.
Lüleburgaz Lisesi Hasan Anlar Spor Salonu'nda, aerobik tahtalarından minber yapıldı ve cemaat arasında 4 metre mesafeli saf düzeni oluşturuldu.
Vatandaşlar gerekli kontrollerin ardından spor salonlarına alındı.
İlçe Vaizi Eren Kahraman tarafından hutbe okunmasının ardından cuma namazı kılındı.