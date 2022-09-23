Lüksemburgluları şaşırtan skor

Uluslar C Ligi 5. maçında Lüksemburg, deplasmanda Türkiye ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından konuk ekipte Daniel Sinani açıklamalarda bulundu.

"Kendimizi hazırlamıştık"

Sinani yaptığı açıklamada, "İlginç bir maç oldu. Farklı bir sistemle Türkiye gördük. Aslında biz fark atabilecek bir Türkiye bekliyorduk, kendimizi buna hazırlamıştık ancak biz de hazırdık." dedi.

"Kendimizi iyi hissediyoruz"

Tecrübeli oyuncu ayrıca, "İyi bir maç oynadık. Hepimiz inandık bazı şeylere. Buraya gelmekteki tek amacımız 1 puandı. 1 puan aldığımız için mutluyuz. Büyük bir ulusa, büyük oyunculara karşı oynadık, kendimizi iyi hissediyoruz." ifadelerini kullandı.