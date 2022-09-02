Lüksemburg Büyükelçiliğine sözleşmeli sekreter alınacak
T.C. Lüksemburg Büyükelçiliğinde münhal bulunan Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre sınav, Lüksemburg / Lüksemburg’da düzenlenecek olup adayların pasaport, vize ve seyahat işlemleri tamamen kendi sorumluluklarında olacak.
Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının (T.C. kimlik kartının) aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.
Yazılı eleme sınavı 11 Ekim 2022 Salı günü saat 10:00’da, Büyükelçiliğimizin 49, rue Siggy vu Letzebuerg, L-1933 Luxembourg adresinde bulunan kançılarya binasında yapılacaktır.
Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar 18 Ekim 2022 Salı günü saat 10:00’da Büyükelçiliğimizde yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir.
Başvurular 5 Eylül 2022 Pazartesi günü TSİ 10:00 ile 26 Eylül 2022 Pazartesi günü TSİ 23:59 arasında e-Devlet sistemi üzerinden Dışişleri Bakanlığı, Kariyer Kapısı- Kamu İşe Alım sekmesinden ve Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden alınacak.
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