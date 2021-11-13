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Ekonomi Lüksemburg Büyükelçiliğine sekreter alınacak
Ekonomi

Lüksemburg Büyükelçiliğine sekreter alınacak

T.C. Lüksemburg Büyükelçiliğinde münhal bulunan sözleşmeli sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacak. Sınav, Lüksemburg’da düzenlenecek olup adayların pasaport, vize ve seyahat işlemleri tamamen kendi sorumluluklarında olacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 14:01:00 -
Lüksemburg Büyükelçiliğine sekreter alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Adayların tüm başvuru belgelerinin asıllarını veya onaylı suretlerini en geç 6 Aralık 2021, Pazartesi günü mesai bitimine kadar T.C. Lüksemburg Büyükelçiliğine iletmeleri gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Büyükelçiliğimiz sorumlu değildir.  Adaylar, başvurularının değerlendirilmesine ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

Başvurular 13 Kasım 2021 Cumartesi TSİ 10:00 ile 28 Kasım 2021 Pazar TSİ 23:59 arasında e-Devlet üzerinden Dışişleri Bakanlığı, Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım sekmesinden ve Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden alınacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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