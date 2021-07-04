  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Libya Başbakanı Dibeybe'den çağrı: Taviz verin
Sudan için Troyka ülkeleri devreye girdi
Düğünde tartışma çıktı! Bir kişi hayatını kaybetti
Fransa'da 4. dalga uyarısı
Dünya Lüksemburg Başbakanı hastaneye kaldırıldı
Dünya

Lüksemburg Başbakanı hastaneye kaldırıldı

Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel, yeni tip koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-04 22:38:00 -
Lüksemburg Başbakanı hastaneye kaldırıldı

Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Geçen hafta Kovid-19 testi pozitif çıkan Bettel'in önlem amacıyla hastaneye yatırıldığı ve 24 saat gözlem altında tutulacağı açıklandı.

Lüksemburg Devlet Bakanlığı, 48 yaşındaki Bettel'in durumuyla ilgili bazı testlerin yapılacağını, doktorların kararına göre Başbakanın hastanede kalıp kalmayacağına karar verileceğini duyurdu.

Bettel'in Kovid-19'a yakalandığı 27 Haziran'da açıklanmış, ateş ve baş ağrısı gibi hastalık belirtileri gösterdiği bildirilmişti. Lüksemburg Başbakanı, 24-25 Haziran'da AB Liderler Zirvesine katılmış, buna rağmen diğer liderlerle yakın temas içinde olmadığı kaydedilmişti.

Bettel'e 6 Mayıs'ta AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısının ilk dozu uygulanmış, hastalanmadan önce 1 Temmuz'da ikinci doz için randevusu bulunduğu belirtilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay