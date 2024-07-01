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Yerel Lüks otomobili bıçakla gasp etmişti! Polis kovalamacasında yakalandı
Yerel

Lüks otomobili bıçakla gasp etmişti! Polis kovalamacasında yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-07-01 05:15:00 -
Lüks otomobili bıçakla gasp etmişti! Polis kovalamacasında yakalandı

ESKİŞEHİR’de arka arkaya bir taksi ile lüks otomobili bıçak zoruyla gasbedip kaçan Kaan Ali E. (24) polis kovalaması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Tunalı Mahallesi’nde 26 T 0023 plakalı taksiye binen Kaan Ali E., kısa bir süre sonra taksi şoförünü elindeki bıçakla korkutarak aracı gasbetti. Şüpheli Kaan Ali E., araçla birlikte kaçarken, taksi şoförü polise ihbarda bulundu. Mobese kameralarında inceleme yapan polis ekipleri taksiyi Sümer Mahallesi Muhsin Ertuğrul Sokak üzerinde terk edilmiş olarak buldu. Yapılan araştırmada şüphelinin aynı mahallede 26 SA 626 plakalı lüks otomobilin sürücüsünü de bıçak zoruyla gasbederek araçla kaçtığını belirlendi.

Eskişehir Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar’ın talimatı üzerine kent genelinde görevli tüm polis ekipleri şüpheli Kaan Ali E.’yi yakalamak için seferber oldu. Lüks otomobille kaçan Kaan Ali E., Odunpazarı ilçesindeki Akcami Mahallesi’nde polisin yolu kapatması sonucu yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra uyuşturucu kullandığı tespit edilen Kaan Ali E. gözaltına alınarak işlemleri için Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Gasbedilen 26 T 0023 plakalı taksi ile 26 SA 626 plakalı lüks otomobil polisin incelemesinin ardından sahiplerine teslim edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

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