0553 313 94 23

Lüks havaalanında dil bilen taksici yok gibi! Sözler kâğıtta kaldı

Mega yatırımlardan İstanbul Havalimanı’nda çalışan taksici esnafının İngilizce bilmemeleri sıkıntılara sebeb oluyor. Yabancı dil eğitimi olmadığı için turistlerle anlaşamayan esnafa yönelik yakınmalar giderek artıyor.

08 Eylül 2019 Pazar 11:03
Lüks havaalanında dil bilen taksici yok gibi! Sözler kâğıtta kaldı

 Akit  Ekonomi 

Dev projelerden İstanbul Havalimanı’nda yabancı dil sorunu yaşanıyor. Terminalde dertlerini anlayacak taksici bulamayan turistlerin şikâyetlerinin ardı arkası kesilmiyor. Şikâyetler İstanbul Havalimanı’nı işleten İGA’yı da rahatsız ediyor. Zira İGA ile Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi 2018’de sözleşme yapılmıştı. Sözleşme tüm taksilerin turkuaz renkli ve konforlu olmalarını; şoförlerin de İngilizce bilmelerini öngörüyordu.

Vaatler havada kaldı

Ne var ki taahhütler yerine getirilmedi, vaatler havada kaldı. İGA’nın bu durum karşısında ne gibi önlemler alacağı, hangi adımları atacağı merak konusu. Çünkü taksici mağduru olan yabancı turistler, ilk olarak havalimanı yetkililerinin kapısını çalıyor ve dertlerine deva bulunmasını talep ediyorlar.

İBB görevini yapmıyor

Taksiler İstanbul Havalimanı’na günde 20 bin yolcu taşıyorlar. Ancak yolcuları bırakıp duraklarına boş dönüyorlar. Havalimanı taksileri de öyle. Bu taksiler ise müşterilerini şehre bırakıyorlar ama havalimanına yolcusuz dönüyorlar. Taksici esnafının bu sıkıntıları karşısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hiçbir adım atmıyor. Belediye, İstanbul Havalimanı’na yolcu getirip götüren taşıtlara turkuaz şartı koymaktan ve kooperatifleri aradan çıkarmaktan kaçınıyor.

Kritik çağrı

Gerek yolcular gerekse taksiciler İBB ve İGA yönetimini anlaşmaya davet ediyorlar; devamlı “El ele verilmeli ve gerekli tedbirler alınmalı. İlk aşamada kriterler belirlenmeli, kontroller ve denetimler arttırılmalı” çağrısı yapıyorlar.

Cepler yanıyor

İBB tarafından taksi ücretlerine yüzde 25 artış uygulanması İstanbul Havalimanı yolcularını tedirgin ediyor. Yolcular, 160 liraya varan ücretlerin bütçelerini sarstığından yakınıyorlar.

Yeni Akit Gazetesi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 11:03
  1. İstanbul Havalimanı
  2. Dev projeler
  3. yabancı dil
  4. İGA
  5. Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi
  6. İngilizce
  7. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
  8. Taksici esnafı
  9. taksi ücretleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    A Milli Futbol Takımı'nda program değişikliği
    1. A Milli Futbol Takımı'nda program..
    2. Japonya alarm halinde! Uçuşlar iptal edi
    3. Eğitim-Bir-Sen’den öğrenci başına 251..
    4. Yerli "Yazbee" global sosyal medyaya..
    5. Doğu Anadolu’da sağanak yağış..
    6. Muğla kıyılarına "uçan göz"lü denetim
    7. Başarının sırrı BDNF proteininde
    8. "Parasal genişleme aksiyonları..
    9. Küçükçekmece Belediyesinden sünnet..
    10. Lüks havaalanında dil bilen taksici..
    11. MEB'den liselerde "cep telefonunu..
    12. PKK'yı lanetleyen sanatçıların linç..
    13. Borsa liginin ağustos şampiyonu..
    14. Bütçe açığı giderek azalıyor! Hazine 2..
    15. Bankalar, son 4 yılın en düşük temmuz..
    16. Muaythai Zafer Kupası başladı
    17. GittiGidiyor'da okul ürünleri..
    18. Uykusuzluk kilo aldırıyor
    19. Bayraklı Belediyesi Spor Kulübü sezonu..
    20. İstanbul Havalimanı’nda en çok ABD’li..
    21. Amazonlar için koruma sözleşmesi
    22. Deprem sigortasında yeni tarife
    23. Köye saray gibi otel
    24. Öğretmenler okulu öğrencilere kendi..
    25. Meslek liselerinden ekonomiye katkı
    26. Japonya Faxai Tayfunu’nu bekliyor:..
    27. Çin'deki Sıçuan depremi
    28. Meksika'da silahlı 70 kişiye gözaltı..
    29. Evladı dağa kaçırılan anne beton..
    30. Diyarbakır’da 15 saat arayla aynı ev..
    28 Şubat zihniyeti İBB'de ortaya çıktı: Başörtülülere skandal sözler!
    28 Şubat zihniyeti İBB'de ortaya çıktı: Başörtülülere skandal sözler!
    Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım göndermesi! 'Kıyakların en büyüğü olur'
    Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım göndermesi! 'Kıyakların en büyüğü olur'
    Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi için tarih verip ekibi duyurdu! Bir de uyarı yaptı
    Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi için tarih verip ekibi duyurdu! Bir de uyarı yaptı
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!
    "Fransız İslam'ı" safsatasının vardığı rezalet boyut: Kadın erkek karma cami bugün açılıyor!
    "Fransız İslam'ı" safsatasının vardığı rezalet boyut: Kadın erkek karma cami bugün açılıyor!