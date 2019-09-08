Lüks havaalanında dil bilen taksici yok gibi! Sözler kâğıtta kaldı

Akit Ekonomi

Dev projelerden İstanbul Havalimanı’nda yabancı dil sorunu yaşanıyor. Terminalde dertlerini anlayacak taksici bulamayan turistlerin şikâyetlerinin ardı arkası kesilmiyor. Şikâyetler İstanbul Havalimanı’nı işleten İGA’yı da rahatsız ediyor. Zira İGA ile Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi 2018’de sözleşme yapılmıştı. Sözleşme tüm taksilerin turkuaz renkli ve konforlu olmalarını; şoförlerin de İngilizce bilmelerini öngörüyordu.

Vaatler havada kaldı

Ne var ki taahhütler yerine getirilmedi, vaatler havada kaldı. İGA’nın bu durum karşısında ne gibi önlemler alacağı, hangi adımları atacağı merak konusu. Çünkü taksici mağduru olan yabancı turistler, ilk olarak havalimanı yetkililerinin kapısını çalıyor ve dertlerine deva bulunmasını talep ediyorlar.

İBB görevini yapmıyor

Taksiler İstanbul Havalimanı’na günde 20 bin yolcu taşıyorlar. Ancak yolcuları bırakıp duraklarına boş dönüyorlar. Havalimanı taksileri de öyle. Bu taksiler ise müşterilerini şehre bırakıyorlar ama havalimanına yolcusuz dönüyorlar. Taksici esnafının bu sıkıntıları karşısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hiçbir adım atmıyor. Belediye, İstanbul Havalimanı’na yolcu getirip götüren taşıtlara turkuaz şartı koymaktan ve kooperatifleri aradan çıkarmaktan kaçınıyor.

Kritik çağrı

Gerek yolcular gerekse taksiciler İBB ve İGA yönetimini anlaşmaya davet ediyorlar; devamlı “El ele verilmeli ve gerekli tedbirler alınmalı. İlk aşamada kriterler belirlenmeli, kontroller ve denetimler arttırılmalı” çağrısı yapıyorlar.

Cepler yanıyor

İBB tarafından taksi ücretlerine yüzde 25 artış uygulanması İstanbul Havalimanı yolcularını tedirgin ediyor. Yolcular, 160 liraya varan ücretlerin bütçelerini sarstığından yakınıyorlar.