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Lüks cipin direksiyonunda kafasına sıktı! İşte o görüntüler

İstanbul'un Kartal ilçesinde bulunan siteden lüks bir cipi çalan Cemil Özel'in, kendisini takip eden koruma tarafından direksiyon başında kafasından vurularak öldürülmesi olayının görüntüleri ortaya çıktı.

19 Ocak 2019 Cumartesi 13:25

İstanbul Kartal’da Bedrettin Dalan’ın oğlu Barış Dalan’a ait lüks cipi çaldığı iddiasıyla Cemil Özel'in silahla başından vurularak öldürülmesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, araçtan inen şüphelinin koşarak cipin yanına gittiği görülüyor.

Kartal’da 17 Ocak tarihinde saat 08.00 sıralarında meydana gelen olayda Bedrettin Dalan’ın oğlu Barış Dalan’a ait lüks cipi çaldıkları iddiasıyla korumayla arasında yaşanan kovalamaca sırasında Cemil Özel başından vurularak öldürüldü.

Gözaltına alınan şüpheli Cemal G. çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

Cemil Özel’in öldürülme anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntüsünde iki ayrı sokaktan çıkan aracın kavşakta bir araya geldiği ve durduğu görülüyor. Cipin ön tarafta durması üzerine şüphelinin arkadaki siyah araçtan indiği ve koşarak cipin şoför koltuğu tarafına gittiği görülürken, bir süre sonra  şüphelilerin telefonla konuştuğu yer alıyor.,

İşte o koruma...

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 13:25
  1. İstanbul
  2. Kartal
  3. lüks cipte cinayet
  4. hırsızı öldüren koruma
  5. Cemil Özel
  6. Cinayet görüntüleri

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