Lüks aracın çalınan farları dudak uçuklattı

İstanbul Sultanbeyli'de 3 hırsız bir oto galerideki lüks aracın 55 bin lira değerindeki iki farını çaldı. Bir araç değerindeki iki farı çalan hırsızlar, çok geçmeden polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Olay Sultanbeyli Necip Fazıl Mahallesi Kuran Kursu Caddesi üzerinde bir oto galeride geçtiğimiz gün meydana geldi. Gece saatlerinde oto galeriye gelen 3 hırsız, otoparktaki lüks aracın farlarını çalmak üzere harekete geçti. Hırsızlardan ikisi otoparka girerek araca doğru yönelirken birisi de geldikleri araçta bekledi.

Lüks aracın yanına gelen iki hırsız getirdikleri alet ile 55 bin lira değerindeki iki ön farını söktüler. Aracın alarmının çalmasıyla olay yerinden kaçan şahıslar geldikleri araca binerek uzaklaştılar. Alarmı duyarak gelen araç sahibi Mehmet Kardaş, aracının ön farlarının çalındığını fark ederek durumu hemen polise bildirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, yaşlarının 18'den küçük olduğu tespit edilen 3 hırsızı da kısa sürede yakaladı.

Kısa sürede yakalandılar

Aracın sahibi Mehmet Kardaş,"Dün gece saat 02.30 civarlarında ben yatarken arabamın alarm sesiyle uyandım aşağı indim. Ön farlarımın ikisinin olmadığını fark ettim. Emniyet ekipleri geldi. İki tane farın çalındığını gördüm. 3 şahıs vardı ve aradan 24 saat geçmeden hırsızların yakalandığını polislerden bilgi alarak öğrendim. Sultanbeyli İlçe Emniyet Teşkilatımıza teşekkür ediyorum" dedi.