0553 313 94 23

Lüks aracın çalınan farları dudak uçuklattı

Sultanbeyli'de lüks aracın 55 bin lira değerindeki iki farını çalan hırsızlar, polis tarafından 24 saat geçmeden yakalandı.

21 Haziran 2019 Cuma 15:31
Lüks aracın çalınan farları dudak uçuklattı

İstanbul Sultanbeyli'de 3 hırsız bir oto galerideki lüks aracın 55 bin lira değerindeki iki farını çaldı. Bir araç değerindeki iki farı çalan hırsızlar, çok geçmeden polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Olay Sultanbeyli Necip Fazıl Mahallesi Kuran Kursu Caddesi üzerinde bir oto galeride geçtiğimiz gün meydana geldi. Gece saatlerinde oto galeriye gelen 3 hırsız, otoparktaki lüks aracın farlarını çalmak üzere harekete geçti. Hırsızlardan ikisi otoparka girerek araca doğru yönelirken birisi de geldikleri araçta bekledi.

Lüks aracın yanına gelen iki hırsız getirdikleri alet ile 55 bin lira değerindeki iki ön farını söktüler. Aracın alarmının çalmasıyla olay yerinden kaçan şahıslar geldikleri araca binerek uzaklaştılar. Alarmı duyarak gelen araç sahibi Mehmet Kardaş, aracının ön farlarının çalındığını fark ederek durumu hemen polise bildirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, yaşlarının 18'den küçük olduğu tespit edilen 3 hırsızı da kısa sürede yakaladı.

Kısa sürede yakalandılar

Aracın sahibi Mehmet Kardaş,"Dün gece saat 02.30 civarlarında ben yatarken arabamın alarm sesiyle uyandım aşağı indim. Ön farlarımın ikisinin olmadığını fark ettim. Emniyet ekipleri geldi. İki tane farın çalındığını gördüm. 3 şahıs vardı ve aradan 24 saat geçmeden hırsızların yakalandığını polislerden bilgi alarak öğrendim. Sultanbeyli İlçe Emniyet Teşkilatımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 15:31
  1. İstanbul Sultanbeyli
  2. Sultanbeyli Necip Fazıl Mahallesi Kuran Kursu Caddesi
  3. 55 bin lira değerindeki iki ön far
  4. 3 hırsız

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ankara Büyükşehirden yaz Kur’an kursları
    1. Ankara Büyükşehirden yaz Kur’an..
    2. Evkur Yeni Malatyaspor altyapı..
    3. İBB, her yıl 10 milyon gencin..
    4. Sinop'ta kayıp balıkçı 29 gündür..
    5. Serbest Güreş Milli Takımı, Avrupa..
    6. Aromasıyla meşhur Kırıkhan kavununda..
    7. Mersin Limanı'nda 20 düzensiz göçmen..
    8. Yenişehir’de göz nuru sergisi
    9. Ortaokul öğrencilerinden şehitler için..
    10. Erzincan'da kamyonet ile traktör..
    11. MHP Milletvekili Taytak, yumurta..
    12. Cezaevinde yangın tatbikatı "isyan"..
    13. Büyükşehir eskiyen üst geçitleri..
    14. "Yargı reformunu yeşil pasaporta..
    15. Uğur Dündar uslanmıyor! İsim verdi,..
    16. Çankaya’dan Muzaffer amcaya yardım eli
    17. Yenilenen İstanbul seçimi seçmen..
    18. Emek ve Adalet Yürüyüşü’nde..
    19. Terör propagandası yapan askerlere..
    20. "Lösemide çocuk yaş grubunda tedaviye..
    21. Ürdün halkı “Yüzyılın Anlaşması”..
    22. Karaman’da TOKİ’nin yaptığı 364 konut..
    23. Kazakistan Büyükelçisinden Yatırım..
    24. Başkan Pekyatırmacı vatandaşlarla bir..
    25. Erbeyli şehitleri geçen bir asra..
    26. Trabzon’da dere yataklarında ev..
    27. Nevşehir Belediyesi’nden genç..
    28. Kadın Emeği Festivali Sertab Erener..
    29. Binali Yıldırım’dan 1 milyon gecekondu..
    30. Mangal ve gece çalışma kolon kanseri..
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!