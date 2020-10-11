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Aktüel Lüks arabaların aksesuarlarını çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Aktüel

Lüks arabaların aksesuarlarını çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-11 13:59:27 -
Lüks arabaların aksesuarlarını çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de lüks araçların teyp, direksiyon simidi, navigasyon, hayalet ekran, klima takımı, açılır tavan gibi aksesuarlarını çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Ağustos-2 Ekim arasında ilçede 16 lüks aracın aksesuarlarının çalınmasına ilişkin yürüttüğü çalışmada şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Polis, hırsızlık olaylarına karışan Durmuş T'yi 9 Ekim'de yakaladı. Diğer şüpheliler, Süleyman Ç. ve Eren Y'nin de farklı suçlardan dolayı tutuklandığını belirledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Durmuş T. tutuklandı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerin araçların camını kırarak aksesuarlarını çaldıkları anlar görülüyor.

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