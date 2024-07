LUKOIL’den Temizlik Haftası etkinliği

Türkiye akaryakıt sektörünün önde gelen firmalarından, uluslararası petrol devi LUKOIL, 1-7 Temmuz 2024 tarihleri arasında, tüm Türkiye’deki bayilerini kapsayacak şekilde büyük bir temizlik seferberliği düzenledi. ‘Temizlik haftası’ olarak adlandırılan etkinlik kapsamında bayiler, akaryakıt istasyonu çalışanları ve üst yönetim de dahil olmak üzere şirketin genel müdürlük personeli bu seferberliğe katıldı.

Temizlik Haftası boyunca 3.500'den fazla katılımcı "Temizlikte Mükemmellik, Hizmette Güven!" sloganını dile getirdi. Motivasyon sloganlarının yazılı olduğu sarı yelekler giyen katılımcılar benzin istasyonu, market ve çevresindeki alanları temizledi. Etkinlik, müşterilere temiz, hijyenik ve pırıl pırıl benzin istasyonları sunmanın yanı sıra şirketin tüm paydaşlarını ortak bir amaç için bir araya getirerek sinerji yarattı.

Üst yönetimden tam destek



Şirketin CEO'su ve üst yönetimi de dahil olmak üzere tüm çalışanlar bu temizlik çalışmasında aktif olarak yer aldı. Tüketiciler tarafından büyük beğeni toplayan etkinlik hakkında bilgi veren LUKOIL CEO'su Mihajlo Djurovic şunları söyledi: "Tüm faaliyetlerimizde her zaman müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir şirket olarak, müşterilerimize her zaman kaliteli ve güvenilir bir hizmet sunmak için çalışıyoruz. Temizlik Haftası etkinliğimiz de bu hedefimizin önemli bileşenlerinden biri. Temizlik aslında sadece bir hafta boyunca gündemimizde olan bir konu değil. Hem saha teşkilatımız hem de bayilerimiz bu konuya yıl boyunca büyük önem veriyor. Şirket olarak eğitimlerimizde ve saha denetimlerimizde temizlik ve hijyen her zaman önceliklerimiz arasında yer alıyor. Şirketin temel yapı taşları olan temizlik ve hijyene verilen önemin tüm çalışanlar farkındadır. Ancak bu etkinlikle bu konuda farkındalık yaratmayı ve şirket paydaşları arasında sinerji oluşturmayı hedefledik. Etkinliğin en başından itibaren ne kadar doğru bir karar verdiğimizi anladık. Etkinlik hem bayilerimiz ve çalışanları hem de şirketimiz çalışanları tarafından ilgiyle karşılandı. Herkes üzerine düşen sorumluluğu büyük bir heyecan ve özveriyle yerine getirdi. Bu anlara tanıklık eden tüketiciler de memnuniyetlerini ve desteklerini sık sık dile getiriyor. Gelecekte de sadece ürün ve hizmetlerimizle değil, bu tür etkinliklerle de müşteri memnuniyetini artırmaya ve sektörde farkındalık yaratmaya devam edeceğiz."

Türkiye genelinde 450'den fazla akaryakıt istasyonuyla akaryakıt tüketicilerine hizmet veren uluslararası petrol şirketi LUKOIL, akaryakıt dışı ürün ve hizmetleriyle de tüketicilerin gözdesi olmayı hedefliyor. Aynı zamanda 300'den fazla otomotiv gaz bayisi ve gelişmiş bir lojistik altyapısı bulunan şirket, yatırımlarıyla büyümeye devam ediyor

