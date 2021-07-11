Luke Shaw Euro 2020'de tarih yazdı
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) finalinde İtalya ile İngiltere karşı karşıya geldi. 1 dakika 57. saniyede İngilizleri öne geçiren Luke Shaw, Avrupa Şampiyonası finalleri tarihindeki en erken golü atan futbolcu oldu.
İngiltere, Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan finalin hemen başında Luke Shaw ile golü buldu.
1 dakika 57. saniyede İngilizleri öne geçiren Luke Shaw, Avrupa Şampiyonası finalleri tarihindeki en erken golü atmış oldu.
Bu, aynı zamanda Shaw'ın İngiltere Milli Takımı formasıyla attığı ilk gol olarak kayıtlara geçti.