  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Muğla'nın girişinde kilometrelerce araç kuyruğu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz'e tebrik
Şanlıurfa'da kaza: 8 yaralı
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ortak paylaşımı beğenildi
Spor Luke Shaw Euro 2020'de tarih yazdı
Spor

Luke Shaw Euro 2020'de tarih yazdı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) finalinde İtalya ile İngiltere karşı karşıya geldi. 1 dakika 57. saniyede İngilizleri öne geçiren Luke Shaw, Avrupa Şampiyonası finalleri tarihindeki en erken golü atan futbolcu oldu.

Yeniakit Publisher
2021-07-11 23:02:00 -
Luke Shaw Euro 2020'de tarih yazdı

İngiltere, Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan finalin hemen başında Luke Shaw ile golü buldu.

1 dakika 57. saniyede İngilizleri öne geçiren Luke Shaw, Avrupa Şampiyonası finalleri tarihindeki en erken golü atmış oldu.

Bu, aynı zamanda Shaw'ın İngiltere Milli Takımı formasıyla attığı ilk gol olarak kayıtlara geçti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay