Lukaşenko'dan iğneleyici yorum: Bunların olacağı kimin aklına gelirdi?

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Ortodoks Hıristiyanların kutladığı Noel nedeniyle ziyaret ettiği bir kilisede, ABD'nin başkenti Washington'da Kongre binasında yaşanan olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Lukaşenko, açıklamasında "Onların kendilerini konumlandırdığı gibi küresel demokrasi beşiğinde, Kongre binasına hücum olacağı kimin aklına gelebilirdi? Kim düşünebilirdi? Kimse. Gerçi bu konuda Trump haklı. Ama yine de bu olay kötü bir şey. Saldırı düzenlenmesi, insanların ölmesi kötü" ifadelerini kullandı.

Bu bağlamda, Belarus'ta de herkesin 'kendine gelmesi ve sakin olması' gerektiğini dile getiren Lukaşenko, kilisede toplananlara hitaben şunları söyledi:

"Bunu burada bulunan bizlere söylemiyorum. Günümüzde her hafta sonu Minsk sokaklarına inen o küçük gruba söylüyorum. Sizleri uyarmıştım, (protestocuların) sokakları dolaşmaları kötü, mahallelerin içlerine girmeleri daha da kötü, evlerinize girdiklerine dayanılmaz olacak. Buna izin veremeyiz. Bu yüzden sizlerden istediğim tek şey, beni anlamanız ve hemen kınamamanız. Ben barışçıl insanım, ama birilerin buraya gelerek açık bir şekilde bu mabedi yıkmasına izin veremem."