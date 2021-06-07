Lukaku Hırvatistan'ı yıktı
EURO 2020 hazırlık maçında Belçika, Hırvatistan'ı 1-0'lık skorla geçti.
EURO 2020 öncesi Belçika ve Hırvatistan karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Belçika 1-0 kazandı.
Belçika'nın golünü 38. dakikada Romelu Lukaku attı.
EURO 2020 hazırlık maçında Belçika, Hırvatistan'ı 1-0'lık skorla geçti.
EURO 2020 öncesi Belçika ve Hırvatistan karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Belçika 1-0 kazandı.
Belçika'nın golünü 38. dakikada Romelu Lukaku attı.
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