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Spor Lukaku Hırvatistan'ı yıktı
Spor

Lukaku Hırvatistan'ı yıktı

EURO 2020 hazırlık maçında Belçika, Hırvatistan'ı 1-0'lık skorla geçti.

Yeniakit Publisher
2021-06-07 04:38:00 -
Lukaku Hırvatistan'ı yıktı

EURO 2020 öncesi Belçika ve Hırvatistan karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Belçika 1-0 kazandı.

Belçika'nın golünü 38. dakikada Romelu Lukaku attı.

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