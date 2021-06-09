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Spor Luiz Gustavo indirimi kabul etmedi
Spor

Luiz Gustavo indirimi kabul etmedi

Fenerbahçe yönetiminin maaşında indirim istediği Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo'dan olumsuz cevap aldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-09 23:48:00 -
Luiz Gustavo indirimi kabul etmedi

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de yüksek ücret alan oyuncularla görüşmeler başladı.

Vole'de yer alan habere göre; Brezilyalı orta saha oyuncusuyla yönetim maaş indirimi konusunda görüşme yaptı.

Yeni sezon için 3 milyon 500 bin euro maaş

Deneyimli futbolcu Fenerbahçe ile yaptığı sözleşmeye göre ilk sezon 2 milyon 750 bin euro, ikinci sezon ise 3 milyon 250 bin euro kazandı. Gustavo'nun yeni sezonda maaşı 3 milyon 500 bin euroya yükselecek.

İndirimi kabul etmedi

Bu maaşı ödemek istemeyen sarı-lacivertli kulüp 33 yaşındaki futbolcudan indirim istedi. İlk görüşmede Gustavo bu talebi reddetti.

2023 yılına kadar sözleşmesi var

İki taraf arasında görüşmeler sürecek. Fenerbahçe ile 2023 yılına kadar mukavelesi bulunan Gustavo, bu sezon Süper Lig'de forma giydiği 34 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Talipleri çok

Luiz Gustavo yaz transfer döneminde birkaç kulübün radarında. Ülkesinden Corinthians transfer için istekli. Sambacıya ayrıca Fransa’dan da talipler olduğu kaydedildi.

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