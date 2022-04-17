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Spor Luis Suarez'in yeni adresi belli oldu
Spor

Luis Suarez'in yeni adresi belli oldu

Adı sık sık Fenerbahçe ve Beşiktaş'la anılan Atletico Madrid'in yıldız golcüsü Luis Saurez, MLS'e gidiyor. David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'den gelen teklife sıcak bakan Uruguaylı futbolcunun, kısa süre içerisinde ABD ekibine resmi imzayı atması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-17 21:30:00 -
Luis Suarez'in yeni adresi belli oldu

Yeni sezon planlamasına başlayan Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta Luis Suarez ismi gündeme gelmişti. İki kulübe de menajerler vasıtasıyla önerilen yıldız golcü, yeni rotasını çizdi.

Inter Miami'nin teklifini kabul etti

Todofichajes'te yer alan habere göre sezon sonu Atletico Madrid'le olan sözleşmesi bitecek Luis Suares, Inter Miami'nin teklifini kabul etti. Uruguaylı golcü, Inter Miami'nin Edinson Cavani'yi de bünyesine katmayı hedefleyen projesine ikna oldu. Öte yandan deneyimli futbolcuyla, Arjantin'in dev kulübü Boca Juniors'un da ilgisi bulunuyor.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da gündemine gelmişti

Luis Suarez'in Atletico Madrid'den ayrılacağı söylentilerinin çıkmasının ardından, yıldız futbolcunun ismi Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de anılmıştı.

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