Luis Suarez kimdir? Luis Suarez nereli hangi takımda oynuyor transfer olduğu takımlar hangileri?

Luis Alberto Suarez Díaz 24 Ocak 1987 tarihinde Salto, Uruguay'da doğdu. Santrfor mevkisinde oynayan Uruguaylı millî futbolcudur. La Liga takımlarından Atlético Madrid'de forma giymektedir. Suárez futbola ilk olarak Uruguay takımı olan Nacional'da başladı. 1 Temmuz 2006 tarihinde, GroningenS uarez bedelsiz olarak transfer etti. 9 Ağustos 2007 tarihinde, Ajax Suarez Groningen'den 7.5 Milyon Euro karşılığında transfer etti.

Luis Suarez hangi takımlarda oynadı?

Suarez, 2007-08 sezonunda 33 maça çıktı ve 17 gol kaydetti. 31 Ocak 2011 tarihinde, Liverpool Suárez'i Ajax'dan 26,5 milyon avro karşılığında transfer etti. Suarez, 2010-11 sezonunda 13 maça çıktı ve 4 gol kaydetti. Liverpool forması ilk kez 2 Şubat 2011 tarihinde, Stoke City maçında giydi. Liverpool adına ilk golünü de bu maçta kaydetti. Maç 2-0 galibiyet ile sonuçlandı.

Suarez, 2011-12 sezonunda 31 maça çıktı ve 11 gol kaydetti. 11 Temmuz 2014 tarihinde Barcelona, Suarez'i 5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. 2020-21 sezonu yaz transfer döneminde Atlético Madrid'e transfer oldu. İlk maçında 2 gol atıp 1 asist yaptı.

2020-21 sezonunda Atlético Madrid ile La Liga şampiyonu oldu. Uruguay U-20 ile ilk maçına 1 Temmuz 2007 tarihinde, İspanya U-20 maçında çıktı. Uruguay U-20 ile ilk golünü de bu maçta kaydetti. Maç 2-2 beraberlik ile sonuçlandı.