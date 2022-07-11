Luis Suarez kaç yaşında kariyeri:
İtalyan basını Galatasaray'ın yakından ilgilendiği Luis Suarez transferinde Fenerbahçe'nin devreye girdiğini duyurdu. Peki, Suarez kaç yaşında? Suarez hangi takımlarda oynadı?
İtalyan basını Fenerbahçe'nin Cavani ve Luis Suarez transferi konusunda çalışmalar yaptığını duyurdu. Peki, Luis Suarez kaç yaşında?
Luis Suarez kaç yaşında kariyeri:
Luis Suarez 24 Ocak 1987'de Uruguay'da dünyaya geldi. Santfor mevkinde görev alan Suarez sırasıyla; Nacional, Groningen, Ajax, Liverpool, Barcelona, Atletico Madrid formaları giydi. Uruguaylı futbolcunun Atletico Madrid ile mukavelesi 1 Temmuz 2022'de sona erdi. Atletico Madrid ile 83 maça çıkan Suarez 34 gol atıp 6 asist yaptı. Suarez 132 maçta Uruguay Milli Takımı forması giydi ve 68 gol kaydetti.
35 yaşındaki futbolcu kariyerinde 5 İspanya Ligi Şampiyonluğu, 4 İspanyol Kupası, 3 İspanya Kupası başarısı yaşadı. Ayrıca Suarez 2014-2015 sezonunda Barcelona ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu coşkusu da yaşadı.