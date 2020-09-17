  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Luis Suarez, İtalyan vatandaşlığı almak için İtalyanca sınavını geçti
Spor

Luis Suarez, İtalyan vatandaşlığı almak için İtalyanca sınavını geçti

Juventus'a transferi gündemde olan Luis Suarez, İtalyan vatandaşlığını almak için süreci başlattı

Yeniakit Publisher
2020-09-17 19:28:53 -
Luis Suarez, İtalyan vatandaşlığı almak için İtalyanca sınavını geçti

MADRİD (AA) - Juventus Kulübü ile transfer görüşmeleri yaptığı iddia edilen Barcelona'nın Uruguaylı futbolcusu Luis Suarez, İtalyan vatandaşlığı almak için gerekli olan İtalyanca sınavından geçti.

İspanyol ve İtalyan basınında yer alan haberlerde, Suarez'in öğle saatlerinde uçakla İtalya'nın Perugia kentine giderek İtalyanca sınavına girdiği bildirildi.

Yazılı ve sözlü olan İtalyanca sınavını B1 düzeyinde not alarak geçtiği kaydedilen Suarez'in İtalyan vatandaşlığı almak için sadece bürokratik süreci beklemesi gerekiyor.

Suarez'in kendisi gibi Uruguay doğumlu olan eşi Sofia Balbi'nin İtalyan vatandaşlığı bulunuyor.

Basında çıkan haberlerde, Suarez'in İtalya'nın Juventus takımına transfer olabilmesi için Avrupa Birliği dışı futbolcu statüsünden çıkması gerektiği iddia ediliyordu.

Suarez'in İtalyan pasaportu sorununun çözülmesi halinde Barcelona ve Juventus'un anlaştığı, İtalyan kulübünün ilk etapta 3 milyon avro ödeyeceği ve başarıya bağlı olarak 13 milyon avroluk ek ödeme şartlarının olacağı ileri sürülüyor.

Juventus'un, Suarez'i transfer edememesi halinde Roma'da oynayan Bosna Hersekli futbolcu Edin Dzeko'ya yöneleceği iddia ediliyor.

Barcelona'nın yeni teknik direktörü Ronald Koeman, oynadıkları iki hazırlık maçının kadrosuna 33 yaşındaki Luis Suarez'i almamıştı.

Koeman, dün düzenlediği basın toplantısında "Luis Suarez eğer kalırsa, takımda bir futbolcu daha olmuş olacak." değerlendirmesinde bulundu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trump, Filistin ve Suudi Arabistan'ın da İsrail ile anlaşacağını düşünüyor
Dünya

Trump, Filistin ve Suudi Arabistan'ın da İsrail ile anlaşacağını düşünüyor

ABD Başkanı Trump, Filistin ve Suudi Arabistan'ın İsrail ile anlaşan ülkeler arasına katılmasını beklediğini açıkladı.
Koç ailesinin cenazesinde ilginç isimler saf tuttu
Gündem

Koç ailesinin cenazesinde ilginç isimler saf tuttu

Uzun yıllardır ALS hastası olarak hayatını sürdüren Koç Holding Eski Başkan Vekili Suna Kıraç’ın Marmara İlahiyat Camii’nde kılınan cenaze n..
Bulgaristan'dan Türkiye'ye flaş destek
Dünya

Bulgaristan'dan Türkiye'ye flaş destek

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede Doğu Akdeniz konusunda Ankara'ya destek sözü v..
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı