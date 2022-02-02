Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın GS TV'de yaptığı açıklamalardan yeni transferlere ilişkin önemli bilgiler verdi. Burak ELmas, “Mevcut yabancı oyuncu hakkı var, önümüzdeki sezon daha da düşecek. Takımın öncelikle eksikliklerinin giderilmesi gerekiyor. Yeni danışmanımız Luis Campos ile çalışıp eksiklerimizi belirledik. Fark yaratacak bir kaleci arayışları içinde 3-4 kaleci ile görüştük.” dedi. Peki Burak Elmas’ın danışmanı Luis Campos kimdir, kaç yaşında, hangi kulüplerde çalıştı?

Luis Campos kimdir?

Luis Campos, 6 Eylül 1964'te Portekiz'in Esponde şehrinde dünyaya geldi. Futbol sektörüne 27 yaşında giren Campos, Portekiz'in alt liglerinde yer alan Leiria'da teknik direktörlük yaptı. Tecrübeli isim birkaç amatör takımı daha çalıştırdı. Jose Mourinho'nun Porto'yu çalıştırdığı dönemde Gil Vicente'de teknik direktörlük yapan Luis Campos, Mourinho'nun Porto'daki 27 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.

Gil Vicente ve Beira-Mar'da 1 sezonluk teknik direktörlük deneyiminin ardından Portekizli futbol insanı, Real Madrid'le anlaştı. İspanyol devinde 1 sezon çalışan Campos scout olarak görev yaptı.

Luis Campos Real Madrid serüveninin ardından adını daha çok duyuracağı Monaco'yla anlaştı. Burada 3 yıl çalışan Campos daha sonra Lille'e geçti. Luis Campos Monaco ve Lille'de sportif direktör olarak çalıştı.

Luis Campos'un yüksek ücretlerle sattığı futbolcular kimler?

Monaco'da çalıştığı 4 yılda Fransız ekibine büyük gelir sağlayan Luis Campos, Martial, Lemar, Fabinho, Bernardo Silva, Kondogbia, James Rodriguez, Ronny Lopes, Carillo, Saint-Maximin gibi isimlerin transferinde başrol oynadı. Monaco, 142.75 milyon Euro maliyetle transfer ettiği bu isimlerden 480 milyon Euro'ya yakın bir bonservis kazandı.

Monaco'nun ardından Lille'de görev alan ve şampiyon takımı kuran Campos, Nicolas Pepe, Osimhen, Leao, De Preville, Mendes ve Malcuit gibi isimlerin transferinde önemli bir rol oynadı. Lille, 54.9 milyon Euro’ya transfer ettiği bu isimlerden 225.4 milyon Euro gelir elde etti.