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Spor Lucescu'dan Fenerbahçe kararı!
Spor

Lucescu'dan Fenerbahçe kararı!

Fenerbahçe ile hazırlık maçında karşılaşacak olan Dinamo Kiev'de teknik direktör Mircea Lucescu İstanbul'a getirilmedi.

Yeniakit Publisher
2021-08-04 14:19:00 -
Lucescu'dan Fenerbahçe kararı!

Dinamo Kiev'den yapılan açıklamada Mirca Lucescu'nun İstanbul kafilesinde yer almadığı, maç sırasında yardımcılarıyla haberleşerek takımı yöneteceği belirtildi.

Dinamo Kiev'i takip eden Ukraynalı gazeteci Igor Tsyganyk de yaptığı paylaşımda 76 yaşındaki Lucescu'nun doktorların uyarıları sonrasında tedbir amaçlı İstanbul'a gelmediğini ifade etti.

Dinamo Kiev'in İstanbul kafilesinde şu oyuncular bulunuyor:

Kaleci: Bushchan, Boyko, Nescheret.

Defans: Shabanov, Mykolenko, Sidkley, Tymchyk, Zabarny, Sirota, Kendzora.

Orta saha: Sidorchuk, Shepelev, Shaparenko, Rodriguez, Tsygankov, Lednev, Andrievsky, Garmash, Karavaev, Buyalsky, Antyukh.

Forvet: Ramirez, Kulach, Shkurin.

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