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Lucescu açıkladı: Milli yıldız Juventus'ta!

Milli Takım eski teknik direktörü Mircea Lucescu, milli futbolcu Merih Demiral'ın Juventus'a transfer olduğunu açıkladı.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 20:26
Lucescu açıkladı: Milli yıldız Juventus'ta!

Son olarak A Milli Takımımızda görev alan Mircea Lucescu, Sassuolo'da forma giyen Merih Demiral'ın Juventus'a transferinin bittiğini söyledi ve milli oyuncunun Torino ekibinde başarılı olacağını kaydetti.

Inter'in de Merih'i istediğini belirten Lucescu, "Merih Demiral'ı Inter de çok yakından takip etti ancak sonunda Juventus transfer etti. Onu Sporting'in 2. takımında oynadığından beri tanıyorum. İyi bir oyuncu ama bunun ötesinde iyi bir insan. Çok iyi bir oyun görüşü var, müdahalelerinde başarılı, hava toplarında iyi, harika bir geleceği olan bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

"Merih Demiral'ı Milli Takım'a ben aldım"

Oyuncunun tarz olarak Vidic ile kıyaslanması ile ilgili görüşleri sorulan deneyimli hoca, "Merih hala genç bir oyuncu, şu anda başkalarıyla karşılaştırmak doğru değil. Milli Takım'da ilk maçına benimle çıktı ve bu yolda yürüdüğü için mutluyum. Serie A'ya gittiğinde daha iyi bir kulübe transfer olacağının farkındaydım ve geçen aylar onun iyi bir oyuncu olduğunu kanıtladı. Milli Takım formasını gitmesi profesyonel bakış açısından onu geliştirdi. Juventus'ta Chiellini, Bonucci, Rugani gibi defans oyuncularıyla oynayacak olması onun gelişmesini sağlayacak." diye konuştu.

Juventus, 5 yıllık sözleşme imzalayacağı Merih Demiral için Sassuolo'ya 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. (Sporx)

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 20:26
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