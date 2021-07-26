Lucas Lima Başakşehir’de

Medipol Başakşehir FK, 2021-2021 sezonuna sıkı hazırlanıyor. Süper Lig'de yeni sezon 13 Ağustos'ta başlayacak olması nedeniyle Süper Lig takımları başta olmak üzere kulüpler yeni isimleri renklerine katmak için adeta bir birleriyle yarışıyor. Geçtiğimiz sezon iyi bir sınav veremeyen Medipol Başakşehir, bu sezon rakiplerini geride bırakacak kadro oluşturmak için transferlere hız verdi. Başakşehir’n son transferi ise Suudi Arabistan'ın El Ahli takımında oynayan 29 yaşındaki Lucas Lima oldu. Turuncu-lacivertli takım, sol bek oyuncusu Lucas Lima ile 3 yıllık anlaşma imzalandı.

Medipol Başakşehir Kulübünden yapılan açıklamada "Lucas Lima'ya 'Ailemize hoş geldin' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." denildi. Turuncu-lacivertli kulübün bu açıklaması sonrası Lucas Lima da, "Merhaba Başakşehir ailesi. Kulüple 3 yıllık anlaşma imzaladığım için çok mutluyum. Yakında görüşmek üzere.” açıklamasında bulundu.

Başakşehir'de transferler devam edecek mi?

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, transfer döneminde acele etmek istemediklerini, kamptaki duruma göre transfer için hareket edeceklerini söylemişti.

Lucas Lima kimdir?

Lucas Lima, 9 Temmuz 1990 tarihinde Marília, Brezilya’da doğdu. Brezilyalı futbolcu olan Lucas Lima, 20 numaralı forma ile mücadele etmekte. Santos'de oynadı. Futbola Brezilya’nın Internacional Kulübü’nde başlayan Lucas Lima, Fransa’nın Nantes Kulübü’nde oynadığı dönemde gösterdiği üstün performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Lucas Lima bu performansı sonrası Suudi Arabistan’ın Al Ahli Kulübü’ne transfer olmuştu.