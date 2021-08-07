Lübnanlı Hristiyan Ketaib Partisi’nden Hizbullah çıkışı: Silahsızlandırılsın

Lübnan'da Marunilerin (Katolik Hristiyan Arap) önde gelen partilerinden Ketaib Partisi, Lübnan'da silahın sadece orduda bulunmasının gerektiğini, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasının hukuki bir zorunluluk olduğunu belirtti.

Açıklamada Lübnan İç Savaşı'nın sona ermesinden 30 yıl geçmesine rağmen Hizbullah'ın ülke içerisinde kendi ordusuna sahip olmasının her açıdan hukuksuzluk ve devlet içinde devlet kurma çabası olduğu vurgulandı.

1975-1990 döneminde yaşanan Lübnan İç Savaşı'nı resmen sona erdiren Taif Anlaşması uyarınca 1991'de Lübnan'daki tüm silahlı gruplar tasfiye edilirken, Lübnan üzerinde vesayet kuran Suriye rejiminin müdahalesiyle Hizbullah bu silahsızlandırmadan istisna edilmişti.

Lübnanlı Marunilerin tarihi olarak önde gelen siyasi gücü ve Lübnan İç Savaşı'nın en önemli taraflarından biri olan Ketaib Partisi 1991'den bu yana Hizbullah'ın silahsızlandırılmasının Taif Anlaşması'nın gereği olduğunu belirtiyor.

2005'te ülkede yaşanan ve etkisini halen sürdüren bloklaşmada Maruniler bölünmüştü.

Mişel Avn liderliğindeki Hür Vatanseverler Hareketi, Hizbullah da dahil Suriye rejimi yanlılarıyla aynı blokta yer alırken Cemayel Ailesi liderliğindeki Ketaib Partisi Suriye rejimi karşıtı blokta yer almıştı.

Kaynak: Mepa News