Lübnanlı gazeteci canlı yayında İsrail bombardımanına yakalandı!
Terör devleti İsrail’in ağır saldırıları altındaki Lübnan’da yayın yapan Mara İnternational Network'ün Genel Yayın Yönetmeni Fadi Boudia canlı yayın sırasında İsrail bombardımanında yaralandı.
İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'u hedef almaya devam ediyor.
Lübnanlı gazeteci Fadi Boudia da Beyrut'tan Skype üzerinden yaptığı canlı yayın sırasında İsrail bombardımanına yakalandı. Canlı yayına yansıyan görüntülerde bombanın etkisiyle camların kırıldığı ve arkasındaki paravanın devrilmesiyle Boudia'nın bağırarak yere düştüğü görülüyor.
Yaralanan gazetecinin sağlık durumuyla ilgili henüz net bir bilgi yok.