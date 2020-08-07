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Lübnan'ın Amman Büyükelçisi, Beyrut Limanı'ndaki patlamaya tepki olarak istifa etti

Yeniakit Publisher
2020-08-07 00:41:06 -
Lübnan'ın Amman Büyükelçisi, Beyrut Limanı'ndaki patlamaya tepki olarak istifa etti

BEYRUT (AA) - Lübnan'ın Amman Büyükelçisi Tracy Chamoun, salı günü Beyrut Limanı'nda yaşanan şiddetli patlamaya tepki olarak istifasını açıkladı.

Büyükelçi Chamoun, yaptığı televizyon konuşmasında, ülkesindeki ihmal ve yolsuzluklara karşı insanların gözlerinde gördüğü acılara dayanma gücü kalmadığı için istifa ettiğini söyledi.

Lübnan'daki sınırsız ihmal ve yolsuzluklar sonucu Beyrut Limanı'nda salı günü şiddetli patlamanın meydana geldiğini savunan Chamoun, 1975-1990 yılları arasında yaşanan iç savaşın ardından yönetime gelen siyasilerin gitmesi gerektiğini ve yeni bir seçim yasasıyla erken seçime gidilmesinin kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Sağlık Bakanı Hamad Hasan, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 135'e yükseldiğini, ayrıca yaklaşık 5 bin yaralı ve onlarca kayıp olduğunu duyurmuştu.

Lübnan hükümeti dün patlamayla ilgili 5 gün sürecek bir soruşturma yapılacağını duyurmuştu.

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