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Lübnan'ı fırtına ve kar vurdu! Mülteciler zorda

Lübnan'da etkili olan ve "Norma" olarak adlandırılan kar fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Ülkeye sığınan mültecilerin ise zor durumda olduğu bildirildi.

07 Ocak 2019 Pazartesi 17:49
Lübnan'ı fırtına ve kar vurdu! Mülteciler zorda

Lübnan'da dün etkisini gösteren şiddetli fırtına 'Norma', ülke genelinde hayatı olumsuz etkiledi.

Lübnan'da Ulusal Haber Ajansı (NNA), ülke genelinde dün etkisini gösteren Norma adlı fırtınanın hayatı olumsuz etkilediğini bildirdi. Lübnan İç Güvenlik Kuvvetleri, özellikle dağlık bölgede yaşayanlar olmak üzere insanları dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

NNA'dan yapılan açıklamada, Dahr Al Baydar ve Ehden gibi dağlık bölgelerde insanların fırtına yüzünden saatlerce arabalarında kaldıklarını bildirdi. Bekaa Valisi Kamal Abou Jaoude, İç Güvenlik Güçlerini yollarda kalan insanlara yardım etmesi için çağırdı.

 

Fırtınanın etkisiyle Faraya, Ayoun al Siman, Koura ve diğer bölgelerde yollar trafiğe kapanırken, fırtınanın ülkenin kuzeyinde bulunan El Miniyeh bölgesinde hasara yol açtığı bildirildi.

Üniversite öğrencisi Halim Shibbo, "Fırtına çok güçlü, umarım insanları tehlikeye atmaz. Kötü hava koşulları nedeniyle zayiatlar yaşanıyor, umarım insanlar bu havada araba kullanırken dikkatli olurlar" dedi.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, Norma fırtınasının önümüzdeki günlerde ülkede şiddetli yağış, güçlü rüzgar, kar ve soğuk havaya neden olacağı, ancak fırtınanın Çarşamba günü sonra ereceği bildirildi.

Suriyeli mülteciler hava şartlarıyla mücadele ediyor

Fırtınanın etkisi altında kalan Bekaa Vadisi'ne bağlı Arsal bölgesinde yaşayan Suriyeli sığınmacılar, ellerindeki kısıtlı imkanlarla hava şartlarına karşı mücadele veriyor.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 17:49
  1. Dahr Al Baydar
  2. Bekaa Valisi Kamal Abou Jaoude
  3. Norma fırtınası
  4. Lübnan
  5. Bekaa Vadisi
  6. Arsal bölgesi
  7. Suriyeli sığınmacılar

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