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Dünya Lübnan'dan korkutan haber!
Dünya

Lübnan'dan korkutan haber!

Beyrut Limanı’nda meydana gelen şiddetli patlamadan sonra Lübnan'dan bir korkutan haber daha geldi.

Yeniakit Publisher
2020-09-11 20:42:00 -
Lübnan'dan korkutan haber!

4 Ağustos tarihinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yer alan Beyrut Limanı’nda yaşanan büyük patlamanın ardından Lübnan'dan bir korkutan haber daha geldi.

Şiddetli patlamadan bu yana patlayıcı madde yüklü 143 konteynerın daha bulunduğu bildirildi.

Beyrut Limanı’ndaki 12 numaralı depoda 2 bin 750 ton amonyum nitrat patlamaya sebebiyet vermiş, patlamada en az 190 kişi yaşamını yitirmiş, 6 bin 500’den fazla kişi ise yaralanmıştı.

Korkutan ifadeler

Lübnan Ordu yetkilisi Roger Khoury konuyla ilgili endişelendiren bir açıklamada bulundu.

Khoury, açıklamasında ordunun bakım ve mühendislik ekiplerinin Beyrut Limanı’nda yaşanan patlamadan beri patlayıcı madde yüklü birçok konteynerin bulunduğunu bildirdi.

143 tane daha bulundu

Ordu yetkilisi Khoury, 15 seneden uzun süredir limanda depolanan ve patlayıcı madde içeren toplamda 143 konteynerın daha bulunduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz haftalarda da bulunmuştu

Khoury, limanın 9 nolu giriş kapısı yakınlarında geçtiğimiz haftalarda bulunan bir konteynerde 4 ton 350 kilogram amonyum nitrat bulduklarını anımsattı ve konteynerin bir çöp sahasına taşınarak imha edildiğini bildirdi.

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