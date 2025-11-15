Lübnan’dan İsrail’e duvar tepkisi: BMGK’ya derhal harekete geçme çağrısı
İsrail’in sınır hattını aşarak Lübnan topraklarında iki beton duvar inşa ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Joseph Avn, konunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne taşınması için hükümete derhal harekete geçme çağrısı yaptı.
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail tarafından sınır ihlali niteliği taşıdığı belirtilen iki beton duvarın Lübnan topraklarında inşa edilmesine sert tepki gösterdi. Avn, bu gelişmenin ülkenin egemenliğini ihlal ettiğini vurgulayarak, hükümete Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne “acil şikâyet” başvurusunda bulunulması talimatını verdi.
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, İsrail'in sınır ihlalinin ardından Dışişleri Bakanı Yusuf Recci'den, Lübnan'ın BM Daimi Temsilciliği aracılığıyla İsrail'e karşı "acil şikayetin" Güvenlik Konseyi'ne iletilmesini istedi.
1701 SAYILI KARARI DEVREYE SOKTU
Avn, şikayete İsrail'in inkarını geçersiz kılan BM raporlarının da eklenmesini talep etti.
BM Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) 14 Kasım'da yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun "Mavi Hat" olarak bilinen sınırı geçerek Lübnan toprakları içinde 2 beton duvar inşa ettiğini belirterek bunun, BMGK'nin 1701 sayılı kararının ihlali olduğunu bildirmişti.
