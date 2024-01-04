Lübnan'dan Hizbullah açıklaması

Buhabib, CNN'e yaptığı açıklamada, Lübnan'ın hiçbir savaş istemediğini ve İsrail ile Hizbullah arasında sınır bölgesinde süren çatışmaların yayılabileceğini belirtti.

Lübnan Dışişleri Bakanı, ülkesinin İsrail ile savaşa sürüklenmemesi için Hizbullah'ı geri adım atmaya ikna etmeye çalıştığını belirterek, "Onlara emir veremeyiz, bunu iddia etmiyoruz. Ancak ikna edebiliriz ve bu şekilde işe yarayacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

İsrail'i, İran'ın Kirman şehrinde meydana gelen terör saldırılarının arkasında olmakla suçlayan Buhabib, "Biz bölgesel bir savaş istemiyoruz, bu herkes için tehlikeli. Hem Lübnan hem İsrail hem de İsrail'in çevresindeki ülkeler için tehlikeli." şeklinde konuştu.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Hamas'ın üst düzey yetkililerinden Salih el-Aruri'nin Beyrut'ta öldürülmesine ilişkin, "Buna karşı sessiz kalamayız. Bu konuda fazla konuşmaya gerek yok. Bu suç cevapsız ve cezasız kalmayacak." demişti.

Nasrallah, "Şu ana kadar Lübnan'ın çıkarlarını göz önünde tuttuk. Ancak Lübnan'a karşı savaş ilan edilirse, Lübnan'ın çıkarları savaşı sonuna kadar götürmemizi gerektirecektir." ifadesini kullanmıştı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 9 bin 100 çocuk, 6 bin 500 kadın olmak üzere, 22 bin 313 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 175’i karadan işgal sürecinde olmak üzere 509 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 323 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 142 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Ayrıca, Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Salih el-Aruri ve 6 Hamas üst düzey yetkilisi, 2 Ocak'ta Beyrut'un güneyinde insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda öldürüldü.