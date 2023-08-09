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Dünya Lübnan'dan 'Barbie' kararı! Yasaklama getirdi
Dünya

Lübnan'dan 'Barbie' kararı! Yasaklama getirdi

Yeniakit Publisher
2023-08-09 21:29:00 -
Lübnan'dan 'Barbie' kararı! Yasaklama getirdi

Lübnan, eşcinselliği teşvik ettiği ve dini değerlerle çeliştiği gerekçesiyle "Barbie" filmini sinemalarda yayınlamama kararı aldı.

Dünya çapında gişe rekorları kıran Barbie filmi, Lübnan’da vizyona girmeyecek. Lübnan Kültür Bakanı Mohammad Mortada yaptığı yazılı açıklamada, "Barbie" filminin eşcinselliği teşvik ettiği ve dini değerlerle çeliştiği gerekçesiyle sinemalarda yayınlanmayacağını duyurdu.

Açıklamada, filmin eşcinselliği ve cinsel dönüşümü teşvik ettiği ve aile biriminin önemini azaltarak inanç ve ahlak değerleriyle çeliştiği ifade edildi.

Kültür Bakanlığının aldığı kararın ardından İçişleri Bakanı Bassam Mawlawi de, İçişleri Bakanlığına bağlı olan ve sansür kararlarından sorumlu olan Genel Güvenlik Sansür Komitesi’nden filmi incelemesini ve tavsiyesini vermesini istedi.

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