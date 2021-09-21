Lübnan’daki yeni hükümet Meclis’ten güvenoyu aldı
Mikati hükümeti, Meclis'teki oylama oturumuna katılan 100 milletvekilinden 85'inin evet oyuyla güvenoyunu aldı.
Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, Necib Mikati başbakanlığında kurulan 24 üyeli kabinenin hazırladığı eylem planını görüşme ve güven oylaması için parlamentoyu topladı. Başbakan Mikati kabinesi yapılan oylamada güvenoyu aldı.
Hükümetin 2022 yılının bütçesini mali birtakım reformlarla hazırlayacağına işaret eden Mikati, Maliye Bakanlığı'nın yapacağı çalışmalarla kamu çalışanlarının maaşlarını iyileştirmeye çalışacaklarını belirtti.
Güvenoyu aldıktan sonra kısa ve orta vadeli bir kurtarma programına dayalı planlama desteği için Uluslararası Para Fonu (IMF) ile müzakereleri başlatacaklarını dile getiren Mikati, Lübnan'ın deniz sınırlarını korumak amacıyla da müzakerelere gideceklerini belirtti.