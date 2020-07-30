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Aktüel

Lübnan'daki Türk enerji gemileri, ödeme kısıtlamalarına rağmen üretime devam ediyor

Karadeniz Holding Lübnan Koordinatörü Erol Deniz: - "Lübnan hükümeti, kontrat gereği temin etmek zorunda olduğu yakıtı sağladığı sürece 7/24 full kapasiteyle emre amade şekilde bekliyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-07-30 02:37:35 -
Lübnan'daki Türk enerji gemileri, ödeme kısıtlamalarına rağmen üretime devam ediyor

BEYRUT (AA) - Lübnan'da 2013 yılından beri enerji gemileriyle faaliyet gösteren Karadeniz Holding, ülkedeki mevcut ekonomik kriz sonucu bir süredir yapılamayan ödemelere rağmen üretime devam ettiklerini belirtti.

Bloomberg Medya, tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birini yaşayan Lübnan'ın, Türk enerji gemilerine ödemeleri geciktirdiğini konu alan bir haber yayınlayarak, ülkedeki elektrik krizine dikkati çekti.

Haberde, Karadeniz Holding'in başkent Beyrut açıklarında konuşlu "Karadeniz Powership Fatmagül Sultan" ve "Karadeniz Powership Orhan Bey" isimli gemilerinin, yaklaşık 400 megavat üretim kapasiteleriyle Lübnan'da kurulu elektrik gücünün yüzde 40'ını sırtladığı ifade edildi.

Karadeniz Holding Lübnan Koordinatörü Erol Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Lübnan'da hizmet etmek için bulunduklarını ancak ticari operasyon yapan firmaların da birtakım geri dönüşlerinin kabul olması ve yerine getirilmesi gerektiğini söyledi.

Bu zor dönemde üretimleriyle Lübnanlıların yanında yer almaya devam ettiklerini kaydeden Deniz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şunu söylemek isterim; Lübnan hükümeti gerekli olan yakıtı bize temin etsin. Lübnan hükümeti, kontrat gereği temin etmek zorunda olduğu yakıtı sağladığı sürece 7/24 full kapasiteyle emre amade şekilde bekliyoruz."

Ekonomik kriz yaşayan Lübnan’ın bir süredir kendilerine ödeme yapmadığını ifade eden Deniz, ödemelerin ne zamandan beri yapılmadığına dair detaya girmedi.

- Ülkedeki ekonomik kriz ve elektrik kesintileri

Lübnan, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik krizlerden birini yaşıyor.

Yerel para birimi Lübnan lirası, Merkez Bankası kuru sabit tutsa da her geçen gün değer kaybediyor. Resmi kura göre 1 ABD doları 1515 Lübnan lirası olmasına rağmen karaborsada dolar 8 bin Lübnan lirasının üzerinde işlem görüyor.

Ülkede dolarla işlem gören yakıt maddesi teminindeki sıkıntılar nedeniyle uzun süreli elektrik kesintileri yaşanıyor. Son zamanlarda başkent Beyrut'a günde 6 saat, diğer bölgelere ise 4 saat elektrik verilebiliyor.

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