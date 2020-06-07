Lübnan'daki protestolar sırasında Hz. Ayşe'ye yönelik hakaret içerikli sloganlara tepki yağdı

BEYRUT (AA) - Lübnanlı Sünni ve Şiiler, ekonomik krize karşı başkent Beyrut'ta düzenlenen protestolar sırasında bazı kişilerin Hazreti Ayşe'ye yönelik hakaret içerikli ifadeler kullanmasına tepki gösterdi.

Ülkenin farklı bölgelerinden gelerek başkentteki Şehitler Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, Lübnan'da gittikçe kötüleşen ekonomik krizin yol açtığı işsizlik ve hayat pahalılığını protesto etti.

Bu arada Şehitler Meydanı'na yakın El-Handek el-Gamik bölgesi başta olmak üzere Şiilerin çoğunlukta olduğu bölgelerde toplanan gruplar, Beyrut'taki gösterilerin Şii Hizbullah örgütünün silahsızlandırılmasını hedef aldığı gerekçesiyle karşı gösteriler düzenledi.

Şehitler Meydanı ve diğer bazı noktalarda karşı karşıya gelen gruplar arasında emniyet ve ordunun aldığı yoğun güvenlik önlemleri sayesinde gerginlik yaşanmadı.

Söz konusu olaylar sırasında bazı kişilerin, İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'in eşlerinden Hazreti Ayşe'ye yönelik hakaret içerikli sloganlar atması sosyal medyada yoğun tepkilere neden oldu.

Beyrut'ta gerginliğin yaşandığı bölgelerden biri olan Tarik el-Cedide Mahallesi'nde kimliği belirsiz kişilerce açılan ateş sonucu 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Kısa sürede olay yerine sevk edilen askeri birlikler, güvenliği sağlamak amacıyla bölgeye konuşlandı.

- Başbakan ve diğer bazı yetkililer tepki gösterdi

Bunun üzerine Başbakan Hassan Diyab'ın yanı sıra birçok siyasi lider ile dini kurumlardan tepkiler geldi.

Sünni Başbakan Hassan Diyab, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Müslümanların annesi Hazreti Ayşe'ye yönelik hakaret içerkli ifadeler olayı başta olmak üzere mezhepsel her türlü sloganın Başbakanlık makamınca kınandığını belirtti.

Diyab, Lübnanlı tüm dini ve siyasi liderlere aklıselim ve ülkenin barış ile güvenliğinden sorumlu ordu ve emniyet birimleri ile iş birliği yapma çağrısında bulundu.

Eski Başbakan Saad el-Hariri de yaptığı açıklamada, fitne amaçlı söylemlere karşı Lübnanlılara ülkenin iç güvenliğini koruma çağrısında bulundu.

- Sünnilerin dini merci Fetva Kurulundan "fitne" uyarısı

Sünnilerin dini merci olarak bilinen Fetva Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, mezhepsel fitnelere düşmeye karşı Müslüman kesimler uyarıldı.

Hazreti Ayşe'ye yönelik hakaret içerikli ifadeler kullananların cahil olduğu ve son Peygamberin eşi olan Ayşe'nin kim olduğunu bu tür kişilere öğretmeye hazır oldukları aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hazreti Ayşe'ye yönelik her hakaret, Müslümanalara yöneliktir. Dolayısıyla bu hakareti yapan kimse dinin temel bilgilerini bilmeyecek kadar cahildir. Bu tür insanlara Peygamberin 'Ben sövmek veya lanet okumak için değil, güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim' sözlerini hatırlatıyoruz."

- Şiilerden tepki geldi

Ülkedeki Şiilerin dini merci Şeyh Ahmed Kabalan da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, İslam'ın, dini sembollere hakaretleri haram kıldığına dikkati çekti.

Söz konusu hakareti edenlerin mezhepsel fitne peşinde kimseler olduğuna işaret eden Kabalan, yetkilere gerekli önlemleri almaları çağrısında bulundu.

Şii Hizbullah örgütünden yapılan açıklamada ise bazı kişilerce atılan hakaret içerikli sloganların Müslümanların ahlakıyla bağdaşmadığı vurgulandı.



Mezhepsel fitneye sebep olanların uyarıldığı açıklamada, her türlü mezhepsel gerginlik ve ayrışmanın örgüt tarafından reddedildiğine işaret edildi.

- Lübnan'daki durum

Lübnan'da ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikalarına karşı düzenlenen gösteriler üzerine Saad el-Hariri başbakanlığındaki 30 üyeli Ulusal Birlik Hükümeti 29 Ekim 2019'da istifa etmişti.

Hariri'nin yeniden başbakanlık görevine yanaşmaması üzerine Şii Hizbullah örgütü ve siyasi müttefikleri, eski Eğitim Bakanı Hassan Diyab'ın başbakanlığında 20 üyeli yeni hükümetin kurulmasını sağlamıştı.

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisinin 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ekonomik ve mali krizin daha da derinleştiği ülkede protesto gösterileri yeniden alevlenmiş durumda.