Lübnan'daki İsrail saldırılarında son 24 saatte 36 kişi şehid oldu

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde son bir gün içinde İsrail saldırılarında 36 kişinin öldüğünü, 74 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı'nın haberine göre, pazar günü İsrail saldırıları Kıleyle ile Deyr Kanun yerleşimleri arasında iki Suriyeliyi öldürdü. Bıdeyas kasabasına yönelik saldırıda ise bir kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Mecdel Selm ve Mansuri'nin yanı sıra Ramadiyah kasabası yakınındaki bir fabrika ile Blat'ta da başka saldırılar bildirildi.

Cumartesi günü en az 24 kişi öldü. Saldırılar Nebatiye'yi de vurdu; burada Suriyeli bir adam ile kızı hayatını kaybetti.

Sayda'daki Sakaiye kasabasına yönelik saldırıda da aralarında bir çocuğun da bulunduğu en az 7 kişi öldürüldü.

İsrail, cephe hattına yakın Bint Cubeyl yerleşimini ve Tayri kasabasını bombalamayı sürdürdü. Bu bölgelerde Hizbullah ile İsrail ordusu arasında çatışmalar bildirildi.

Bu saldırılar, İsrail'in cumartesi günü Güney Lübnan'daki dokuz yeni köy için yerinden edilme emirleri yayımlamasının ardından geldi.

Hizbullah, saldırılara Güney Lübnan'ı işgal eden İsrail askerlerine yönelik insansız hava aracı saldırılarıyla karşılık verdi ve pazar günü yaptığı açıklamada, Deyr Seryan kasabasındaki bir D9 buldozerin İHA saldırısıyla hedef alındığını duyurdu.

İsrail ordusunun kendisi de hafta sonu boyunca güney Lübnan genelinde 40 Hizbullah hedefini vurduğunu ve 10 savaşçıyı öldürdüğünü iddia etti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'na göre İsrail, Lübnan'da Mart ayından bu yana en az 2 bin 727 kişiyi öldürdü, 8 bin 438 kişiyi de yaraladı.

Kaynak: Mepa News