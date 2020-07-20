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Aktüel

Lübnan'daki Filistinli gruplardan eski Dışişleri Bakanı Cibran Basil'e tepki

Yeniakit Publisher
2020-07-20 01:50:56 -
Lübnan'daki Filistinli gruplardan eski Dışişleri Bakanı Cibran Basil'e tepki

BEYRUT (AA) - Eski Dışişleri Bakanı ve Özgür Yurtsever Hareketi lideri Cibran Basil'in Filistinli mültecilere ilişkin yaptığı açıklamalar, Lübnan'daki Filistinli gruplar tarafından kınandı.

Lübnan'daki Filistin Güçleri Koalisyonu adlı birlik, yaptığı yazılı açıklamada, nefret, çekememezlik ve ırkçılık kokusu yayılan tüm kışkırtıcı medya kampanyalarına karşı durulması çağrısı yaptı.

Açıklamada, Filistin topraklarını işgal eden İsrail ile Filistinlileri eşitlemeyi kesinlikle reddedildiği belirtildi.

Lübnan'daki koalisyon, Filistinli mültecilerin göç etmiş oldukları topraklarına dönme ve başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti kurma düşüncesine bağlı olduklarını vurguladı.

Basil, dün Maruni Patriği Mar Beşara el-Rai ile yaptığı görüşmenin ardından, Lübnan'daki Filistin varlığının ülkede tarafsızlık ilkesini gerçekleştirmeye engel olduğuna işaret ederek Filistinli mültecilerin de aralarında bulunduğu dış unsurların çıkarılmasıyla başarılı olmasının mümkün olacağını söylemişti.

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