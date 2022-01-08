Lübnan'da yakıt deposunda korkutan patlama! Çok sayıda yaralı var
Lübnan'da yakıt deposunda şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamada çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi.
Lübnan’ın güneyinde yer alan Nabatiyeh kentinde yakıt deposunda patlama meydana geldi.
Lübnan’ın güneyinde yer alan Nabatiyeh kentinde, elektrik üretimi için kullanılan jeneratörlerin yakınında bulunan yakıt deposunda patlama meydana geldiği bildirildi.
Ekipler sevk edildi
Patlama birçok kişinin yaralandığı aktarılırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildiği bildirildi. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.