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Dünya Lübnan'da yakıt deposunda korkutan patlama! Çok sayıda yaralı var
Dünya

Lübnan'da yakıt deposunda korkutan patlama! Çok sayıda yaralı var

Lübnan'da yakıt deposunda şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamada çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-08 01:21:00 - 2022-01-08 01:23:40

Lübnan’ın güneyinde yer alan Nabatiyeh kentinde yakıt deposunda patlama meydana geldi.

Lübnan’ın güneyinde yer alan Nabatiyeh kentinde, elektrik üretimi için kullanılan jeneratörlerin yakınında bulunan yakıt deposunda patlama meydana geldiği bildirildi.

Ekipler sevk edildi

Patlama birçok kişinin yaralandığı aktarılırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildiği bildirildi. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

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