  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Lübnan'da Suriyeli mültecilerin çadırı kundaklandı
Dünya

Lübnan'da Suriyeli mültecilerin çadırı kundaklandı

Lübnan'ın kuzeyinde yaşanan tartışmanın ardından Suriyeli mültecilerin kaldığı çadır kampı ateşe verildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 05:15:00 -
Lübnan'da Suriyeli mültecilerin çadırı kundaklandı

Lübnan yerel basınında yer alan haberlere göre, ülkenin kuzey kesiminde yer alan Trablusşam kentine bağlı Minye bölgesinde akşam saatlerinde bir grup Suriyeli mülteci ile Lübnanlılar arasında tartışma yaşandı. Söz konusu tartışmanın büyümesi ve daha sonra silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu en az 3 kişi yaralandı.

Silahlı kavgadan bir süre sonra ise bölgedeki Suriyeli mültecilere ait kamplardan biri Lübnanlı bir grup tarafından kundaklandı. Ateşin kısa sürede tüm kampa yayıldığı ve çadır kampta yaşayan çok sayıdaki Suriyeli mültecilerden bazılarının Trablusşam'a kaçtığı, bazıların ise çevredeki tarlalara kaçtığı ifade edildi.

Ateşe verilen kampta bazı mutfak tüplerinin patladığı ve yaralıların olduğu söyleniyor. Bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye araçları ateşi söndürmeye başlarken, emniyet ve askeri birlikler ise bölgeyi çembere aldı.

Suriyeli mültecilerin kaldığı çadır kampın alev alev yandığına dair görüntüler sosyal medyaya düştükten sonra bölge halkından bazıları, sokakta kalan Suriyeliler için evlerini açtığını duyurdu.

Ülkenin kuzeyinde yaşananlarla ilgili Lübnan resmi makamlarından henüz bir açıklama gelmedi.

Ülkenin resmi verilerine göre, 2011'de patlak veren iç savaş nedeniyle yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli mülteci Lübnan'a göç etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Son seçim anketi açıklandı! Oranlar bomba etkisi yaptı
Gündem

Son seçim anketi açıklandı! Oranlar bomba etkisi yaptı

Yenişafak yazarı Mehmet Acet bugünkü köşesinde Konsensüs Araştırma şirketinin 21 Kasım – 9 Aralık tarihleri arasında yaptığı anketin sonuçla..
Salgın ne zaman son bulacak? Aşıyı bulan Prof. Dr. Uğur Şahin açıkladı
Sağlık

Salgın ne zaman son bulacak? Aşıyı bulan Prof. Dr. Uğur Şahin açıkladı

Koronavirüs aşısını bulan Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin, katıldığı canlı yayında geliştirdikleri aşı ile ilgili önemli açıklamalard..
ABD’ye öyle Katar’a böyle: Cumhuriyet kuyruk acısını manşetten verdi!
Medya

ABD’ye öyle Katar’a böyle: Cumhuriyet kuyruk acısını manşetten verdi!

Türkiye'deki yabancı yatırımların geri çekildiğini öne süren Cumhuriyet Gazetesi, asıl kuyruk acısını manşetinden yayınladığı 'Katar ABD'yi ..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay