Lübnan'da şimdi de su krizi kapıda!
Lübnan'da elektrik ve akaryakıt krizi sebebiyle, su pompalarını çalıştırmak için imkan bulunamıyor.
Lübnan'da elektrik ve akaryakıt krizi sebebiyle, su pompalarını çalıştırmak için imkan bulunamıyor.
Çalışmayan jeneratörler sebebiyle, su pompalarını çalıştıracak elektrik üretilemiyor.
Başkent Beyrut ve doğusundaki Cebeli Lübnan vilayetinde ciddi su kesintileri yaşanıyor.
Su kesintilerinin sona erdirilmesi için akaryakıt sorununu çözmek üzere girişimler devam ediyor.
Kuzey Lübnan Su Kurumu da, jeneratörleri çalıştırmak için yakıt bulamadıklarını ifade ederek, krizi çözmek için kamu sektörü ve özel sektöre iş birliği çağrısında bulundu.
Lübnan bir süredir akaryakıt ve elektrik krizinin pençesinde.