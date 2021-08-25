  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Katar Emiri'nden 'Suudi Arabistan'a mesaj
Polonya, Afganistan'dan tahliye uçuşlarını bu gece sonlandırıyor
Otonom elektrikli kargo gemisi inşa edildi
Türk zırhlısı Avrupa’da yeni ihracat peşinde
Dünya Lübnan'da şimdi de su krizi kapıda!
Dünya

Lübnan'da şimdi de su krizi kapıda!

Lübnan'da elektrik ve akaryakıt krizi sebebiyle, su pompalarını çalıştırmak için imkan bulunamıyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-25 23:26:00 -
Lübnan'da şimdi de su krizi kapıda!

Lübnan'da elektrik ve akaryakıt krizi sebebiyle, su pompalarını çalıştırmak için imkan bulunamıyor.

Çalışmayan jeneratörler sebebiyle, su pompalarını çalıştıracak elektrik üretilemiyor.

Başkent Beyrut ve doğusundaki Cebeli Lübnan vilayetinde ciddi su kesintileri yaşanıyor.

Su kesintilerinin sona erdirilmesi için akaryakıt sorununu çözmek üzere girişimler devam ediyor.

Kuzey Lübnan Su Kurumu da, jeneratörleri çalıştırmak için yakıt bulamadıklarını ifade ederek, krizi çözmek için kamu sektörü ve özel sektöre iş birliği çağrısında bulundu.

Lübnan bir süredir akaryakıt ve elektrik krizinin pençesinde.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay