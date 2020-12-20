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Dünya Lübnan'da polis ile öğrenciler arasında çatışma çıktı
Dünya

Lübnan'da polis ile öğrenciler arasında çatışma çıktı

Lübnan'da hükümeti protesto eden yüzlerce öğrenci ile polis arasında çatışma çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 00:06:00 -
Lübnan'da polis ile öğrenciler arasında çatışma çıktı

Lübnan hükümeti protesto eden öğrenciler ile polis arasında arbede yaşandı. Öfkeli protestocular, polise taş ve sopa ile saldırdı.

Lübnan’daki özel üniversitelerin, geçtiğimiz yıl başlayan kriz nedeniyle öğrenim ücretlerini yükseltmesi sonucu yurtiçi ve yurtdışındaki öğrenciler, taksitlerini ödeyemez hale geldi.

 

Binlerce kişi hükümeti protesto etti

Son olarak hükümetin, dolar kurunu bin 500'den 3 bin 900 Lübnan lirasına (LBP) yükseltme kararını açıklamasının ardından öfkelenen yüzlerce öğrenci sokağa döküldü.

 

Başkent Beyrut’un Hamra caddesinde toplanan öğrenciler, ülkenin para biriminin ABD doları karşısında değer kaybetmesini protesto etti.

Polis ile öğrenciler arasında çatışma çıktı

Hamra’da bulunan Saint Joseph Üniversitesi önünde öğle saatlerinde yürüyüş ile başlayan gösterilere polis müdahale edince tansiyon bir anda yükseldi. Bazı öğrenciler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

Protestocular, güvenlik güçlerine taş ve sopa ile saldırdı.

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