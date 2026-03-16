  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
2026 Ramazan Bayramı tatili için plan yapanlar dikkat! İşte gün gün bayram hava durumu raporu: Mansur Yavaş, BTP iftarında konuştu: ’Ayrılıkta azap var' derler. Muhalefet olarak yan yana gelmek mecburiyetindeyiz Savaş altındaki İran'da asgari ücrete rekor zam Almanya'dan ABD'ye NATO resti! Bu bizim savaşımız değil, katılmıyoruz Kazakistan'da tarihi anayasa referandumu! Türkiye'den tam destek geldi Bakan Mehmet Şimşek, bu akşam Akit TV'de Sınıfsal ve ekonomik krizlerin üstünü örtme çabası Çöken Avrupa'ya islamofobi maskesi 2 milyarlık İslam alemi buna engel olamadı! Mescid-i Aksa'da 1967'den bu yana bir ilk İl il imsak ve iftar vakitleri Ortaylı'nın Yunan akademisyene verdiği "Osmanlı" cevabı gündem oldu
Lübnan'da ölü sayısı 886'ya, yaralı sayısı 2 bin 141'e yükseldi Katil işbaşında

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 36 artarak 886'ya, yaralı sayısının ise 2 bin 141'e yükseldiğini açıkladı.

İsrail, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı yoğun saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 886'ya, yaralı sayısının ise 2 bin 141'e yükseldiği bildirildi.

Hayatını kaybedenler arasında 111 çocuk ve 67 kadının bulunduğu ifade edildi.

​​​​​​​Bakanlık, daha önceki açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 850 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 105 kişinin yaralandığını bildirmişti.

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin resmi sayısının 830 bini geçtiğini bildirmişti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23