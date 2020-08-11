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Dünya

Lübnan'da ölenlerin sayısı 170'i geçti

Beyrut'ta meydana gelen amonyum nitrat patlamasında ölenlerin sayısı 171'e yükseldi. Patlama sonrası halen 30 veya 40 kişinin kayıp olduğu açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 16:39:00 -
Lübnan'da ölenlerin sayısı 170'i geçti

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, ülkesinin başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamaya ilişkin son bilgileri paylaştı.

Hamad Hassan yaptığı açıklamada, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 171'e çıktığını ifade etti. Kayıp olanların sayısının 30 veya 40 olduğunu belirten Hassan, yaklaşık bin 500 yaralının özel ve hassas tedavilere ihtiyaç duyduğunu söyledi. Hassan 120 yaralının hala yoğun bakımda olduğunu kaydetti. Hasan, daha önce yaptığı açıklamada patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 157'e yükseldiğini, yaklaşık 6 bin yaralı ve onlarca kayıp olduğunu belirtmişti.

4 Ağustos'ta Beyrut Limanı'ndaki depoda bulunan amonyum nitratın yanması sonucu büyük bir patlama meydana gelmişti.

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